El Washington post publicó este sábado un artículo titulado “Why doesn’t Argentina have more Black players in the World Cup?” que traducido sería: ¿Por qué Argentina no tiene más jugadores negros en el Mundial?”. Allí, citan el trabajo de Domingo Faustino Sarmiento como uno de los causantes.

Es que el artículo, que aborda de manera general cómo fue la realidad afro en el país, cita “Civilización y Barbarie” de Domingo Faustino Sarmiento, como parte de la narrativa de “la Argentina blanca”. Esto no es así, al menos con esta obra, sin embargo en Estados Unidos la idea de Sarmiento como racista es también una “narrativa” arraigada.

Uno de los puntos que no se nombran en el artículo, es que en 1813 declaró la libertad de vientres, 50 años antes que en Estados Unidos se aboliera la esclavitud.

En el mismo artículo del Washington Post cita a Sarmiento con su frase “De Buenos Aires en veinte años más, será preciso ir al Brasil para verlos en toda la pureza de su raza”. Con esos fragmentos se argumenta una idea que es más compleja y tiene más aristas que solamente dos pensadores unitarios como fueron Alberdi (que también se lo nombra) o Sarmiento.

Es que las guerras de la revolución, las guerras civiles, la guerra de la Triple Alianza fueron parte de ese “mestizaje”, seguido de las campañas militares que se extendieron contra los pueblos originarios del territorio que después se denominaría como Argentina. Después llegaron las olas migratorias europeas y asiáticas en el siglo XX que terminarían de mestizarse en el país sin contar los movimientos políticos que se dieron en los últimos 50 años.

En San Juan, por ejemplo, la población afro negra casi no tiene registros, eso no quiere decir que no existieron pero si grafican las movilidades de estas poblaciones que tuvieron a lo largo de la historia nacional. Muchos de los negros que estuvieron en San Juan migraron o formaron parte del ejército libertador.

Uno de los colectivos que se encarga de visibilizar el racismo en argentina, desde otra perspectiva que no es la europea ni estadounidense, es el colectivo “Identidad Marrón”. Este colectivo muestra a través de las redes cómo las diferentes categorías crean imaginarios que dejan afuera a la población argentina que no es ni negra, ni de pueblos originarios u otra categoría étnica, sino que son el producto del mestizaje de estos grupos.