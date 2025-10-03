Huarpe Deportivo > Partidos
Scaloneta: quienes son los convocados para los amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico
La AFA confirmó la lista de jugadores que formarán parte de los amistosos de la Selección Argentina ante Venezuela y Puerto Rico, encuentros programados para octubre y que representan el inicio de la preparación rumbo al Mundial 2026, tras el cierre de las Eliminatorias.
Entre las novedades se destaca la convocatoria de Facundo Cambeses, arquero de Racing, quien recibe su primer llamado a la selección mayor. También figura Lautaro Rivero, joven defensor de River que atraviesa un gran momento en su club.
El Palmeiras, semifinalista reciente de la Copa Libertadores, aporta dos futbolistas a la lista de Lionel Scaloni: Aníbal Moreno y José Manuel López. Estas incorporaciones reflejan la intención del cuerpo técnico de combinar experiencia y juventud en la preparación del equipo nacional.
Los amistosos serán clave para que Scaloni observe nuevas alternativas, pruebe variantes tácticas y consolide el plantel que representará a la Argentina en el próximo Mundial. Los partidos ante Venezuela y Puerto Rico también permitirán evaluar la adaptación de los convocados a la dinámica de juego del equipo nacional.
