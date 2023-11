En medio de una noche que el fútbol argentino recodará no solo por el épico triunfo ante Brasil en el estadio Maracaná, sino también por los disturbios que se dieron entre los hinchas argentinos y personal policial dentro del estadio, Lionel Scaloni, el director técnico de la selección albiceleste, lanzó una bomba que dejó a todos boquiabiertos durante la conferencia de prensa post partido y puso en duda su continuidad frente al equipo nacional. “Esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías”, sentenció.

El entrenador de 45 años expresó: "En cuanto al balance, ahora toca una cosa importante que quería decir. Parar la pelota, ponerme a pensar porque tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer."

Scaloni continuó, generando aún más incertidumbre sobre su futuro al afirmar: "No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y seguir ganando. Y estos chicos lo ponen difícil, toca pensar en este tiempo, se lo diré al presidente y a los jugadores después, porque esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien."

La inesperada declaración dejó a los periodistas presentes sin tiempo para repreguntas, y el técnico argentino se retiró de la rueda de prensa con un enigmático "Estoy comentando lo que está pasando", generando una ola de especulaciones sobre el futuro del liderazgo técnico de la selección.

Minutos antes de esta revelación, Scaloni elogió el rendimiento de sus dirigidos en el campo de juego, destacando su orgullo por liderar a un grupo tan comprometido. "Siento un enorme orgullo de dirigir a estos chicos. Estoy orgulloso de tener un grupo así porque la vara está muy alta."

El entrenador también se refirió a los incidentes previos al partido, lamentando las acciones de la policía brasileña y expresando su consternación por la violencia. "No sé qué palabra utilizar para no ser grosero, pero es muy feo que pase eso. Sean argentinos o brasileños. Algunos tenían familiares cercanos ahí y no sabían si estaban o no. Jugar un partido en esas condiciones era difícil, aun así el partido salió como lo planeamos, con ellos buscando mucho por adentro y nosotros bien para neutralizar ahí. Los embocamos en el momento justo, no es fácil ganar acá así que estamos contentos."

Ahora, el fútbol argentino se encuentra en vilo, a la espera de las decisiones que pueda tomar Lionel Scaloni en las próximas horas, y si su histórico ciclo al frente de la selección llegará a su fin tras la sorpresiva declaración en el mítico estadio de Río de Janeiro.