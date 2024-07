Lionel Scaloni brindó en la tarde de este lunes 8 de julio, una conferencia de prensa, previo a la semifinal de la Copa América 2024, donde la Selección Argentina enfrentará a Canadá en el MetLife Stadium y aseguró que Lionel Messi está en condiciones de jugar y será titular, luego de la lesión que lo tuvo en duda para el partidos de cuartos de final, donde igualmente jugó todo el encuentro.

Consultado por cómo acuerda Scaloni con el propio Messi si el capitán está o no para jugar, el DT no dejó dudas en la toma de decisión: "El 99% de las veces está para jugar. Nunca me pasó que no esté para jugar. Cada vez que salió a la cancha, está para jugar. Para mañana está para jugar, sin dudas", comenzó Scaloni.

Y agregó: "Es una decisión muy fácil para mí, porque es una decisión muy franca, de que si está bien, juega; y si no está bien, juega los últimos 30 minutos. Así de fácil", replicando a las dudas que se generaron por su rendimiento en el partido de cuartos de final, ante Ecuador.

Ante la repregunta por el partido de mañana, Scaloni soltó: "Cuando él está en condiciones, juega siempre. No hay ningún tipo de dudas. ¿Quién tendría dudas? Yo que soy el entrenador, no tengo dudas. El que decide soy yo y cuando lo veo en condiciones para jugar, incluso sin estar al 100%, va a jugar. Me hago responsable de eso, pero no tengo ninguna duda. Es verdad que a mí eso no me va a pesar nunca, sé lo que nos puede dar aún no estando en condiciones óptimas, no cometería el grave error de no ponerlo en la cancha sabiendo que a nosotros nos da un montón, así que eso es indiscutible", cerró.

Los elogios de Scaloni al nivel de Canadá en la previa de la semifinal

"No sé que equipo pondrá Canadá, pero más allá de sus fortalezas, nosotros buscaremos hacerle daño con el once que decidamos", sostuvo el DT de la Argentina, quien valoró el estilo de juego que le dio a los canadienses el entrenador Jesse March: "Le ha transmitido a Canadá una manera de jugar agresiva, pero en el buen sentido. Te obligan a ser físicos. Intentaremos llevar el partido a nuestro juego".

Sobre el antecedente reciente que se dio en el debut del torneo, el DT comentó: "Imagino que los dos equipos tomaremos nota del último partido. Es verdad que ellos tenían la defensa alta y creo que lo siguieron haciendo, así que puede ser una opción poder explotar aún más eso. Veremos mañana como se plantea el partido, pero es un buen equipo".

Por último, Scaloni no consideró que fuera una ventaja que Argentina tuviera un día más de descanso que Canadá: "En cuanto al tema físico, si hubiera sido al tercer día el partido tendría diferencia, pero al cuarto ya están todos los jugadores recuperados", cerró.