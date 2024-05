Este jueves 30 de mayo, Walberto Allende, el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de Nación fue recibido por el embajador de Canadá Reid Douglas Sirrs, en la provincia de Buenos Aires. En el encuentro que mantuvieron dialogaron sobre la posibilidad de inversión en el país.

Allende dialogó con DIARIO HUARPE y comentó: “El eje fue por la minería en general. Canadá tiene tantas inversiones en el país, pero, particularmente, en minería en lo que tiene que ver con litio, oro y plata, más todas las inversiones de empresas canadienses”.

“Se ha notado un particular interés en la provincia de San Juan. Lo vi muy interesado, él quería llegar a tiempo a la Expo Minera, pero no pudo por tema de agendas y aviones. Él impulsaba también la creación de la Mesa del Cobre y lamentaba no estar presente en este evento tan importante. Está convencido que la minería en Argentina, particularmente, el cobre, tiene un potencial extraordinario y tenemos una gran oportunidad para desarrollarlo” comentó Allende.

“También mostró un gran interés en realizar inversiones en el sector energético, en todo lo que es instalación de paneles solares y en El Tambolar específicamente” dijo Allende.

A modo de conclusión, agregó: “Fue una reunión muy linda, estoy muy agradecido por esta invitación”.