Se calienta el UFC 300: Jamahall Hill y su amenaza para Alex Pereira

Jamahal Hill está preparado y listo para anotar otra sorpresa y demostrar que los escépticos están equivocados. Esta vez, en uno de los escenarios más grandes de todos los tiempos de las MMA, quiere consagrarse nuevamente. Ha pasado más de un año desde la última vez que vimos “Sweet Dreams” dentro del octágono. Cuando ganó el título de Peso Semipesado contra Glover Teixeira por decisión unánime en UFC 283 en enero de 2023, se convirtió en el primer alumno de Dana White's Contender Series en tener el oro. Ahora, en UFC 300, se medirá ante Alex Pereira por la corona.

"Nunca me han dominado en el juego de golpes. Me atraparon, me sacudieron la mierda, algunas personas tuvieron algunos momentos, pero nadie me ha dominado en ninguna faceta del golpe, jamás en mi vida. Entonces, tener esta pelea ahora y entrar y eso es todo lo que hace este tipo: dicen que es el mejor delantero del mundo, posiblemente de todos los tiempos", fue lo que comenzó diciendo Hill en UFC.com.

Luego, Jamahal expuso: "Demonios, sí, estoy emocionado por eso porque siento que es un título que tengo; ese es un nivel en el que mi nombre debería sonar. Durante todo el tiempo que he estado peleando, son luchadores. He estado peleando con luchadores. Pueden atacar, pero preferirían derribarme. Este tipo no tiene esa maldita opción. No tiene esa opción de 'Voy a ver si puedo derrotarlo'. ¡Él me agarra, ya está jodido! Me agarra y ya está".

Contundentes palabras de Jamahal Hill antes del UFC 300

"No soy Jan Blachowicz. No hay Jiri de soja. No soy uno de esos tipos que te tiran al suelo y te acosan. Cuando te deprimo, me pongo encima de ti, te jodo, punto. Lo único que puede hacer es atacarme. Callosa la boca. Cállate, hermano. Ya lo han destruido antes. Lo hemos visto destruido. Lo hemos visto dominado. Lo hemos visto noqueado. Lo hemos visto sacudido. Hemos visto tu nivel. Nunca hemos visto mi nivel. Ni siquiera he visto mi nivel máximo", sostuvo el excampeón de UFC.

"El objetivo era hacer todo bien con la recuperación y volver lo antes posible, con la mejor salud posible. Ese era el desafío; Todas esas otras cosas quedaron fuera de mi camino. Se trataba sencillo de hacer lo correcto en recuperación. Cuando ocurrió la lesión, estaba en un muy buen lugar mentalmente en mi vida, por lo que fue devastador y dolió; tenía algunas cosas con las que tuve que aceptar, pero estaba en un buen lugar mentalmente, así que Pude aceptarlos muy rápido y concentrarme en el objetivo", cerró Jamahal Hill sobre su lesión.