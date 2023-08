Se da por ganador: Sean O´Malley adelanta con quien defenderá el título tras el UFC 292

Sean O´Malley buscará la corona este sábado ante Aljamain Sterling, en la estelar del UFC 292. El peleador estadounidense tiene la oportunidad de quedarse con la corona del Peso Gallo de la compañía. Por eso, en el día de medios previo al combate, dejó en claro lo que sucederá este fin de semana, según su punto de vista. De acuerdo con sus dichos, vencerá a "Aljo" y ya tiene definida su primera defensa del cinturón.

"Si me preguntas qué pelea es más grande, ¿yo contra la revancha de 'Chito' o yo contra Merab? Estoy bastante seguro de que todos podríamos estar de acuerdo en cuál es más grande. Estoy en el negocio de las peleas. He estado diciendo eso. Nunca he tenido miedo de decir eso. Esto es un negocio para mí. ¿Quién gana más dinero, yo contra Merab o yo contra 'Chito'?", comenzó diciendo O´Malley.

Luego, Sean agregó: Es muy simple para mí. No reconocí a Merab. ¿Qué gracioso es eso? Pensé que solo era un maldito trabajador. Le entregué a Merab mi chaqueta. Eso es hilarante. No sabía quién era Merab. Es gracioso. Lo encuentro muy divertido. La revancha tiene que suceder. Todo el mundo, incluso el propio 'Chito' sabe que eso no fue una victoria".

Confianza de Sean O´Malley

"Siempre quise recuperarlo, y me decían: '¿Por qué no lo revanchas de inmediato?' Lo haré cuando sea el momento adecuado. Dios, quiero decir, 'Sí, será emocionante', pero por alguna razón, siento que va a ser muy aburrido. Siento que va a ser Pedro como si no quisiera participar en el exterior, tratando de patear sus piernas. 'Chito', vimos su última actuación ante Cory Sandhagen", resumió "Suga".

Para sentenciar, el extraordinario peleador estadounidense dijo: "Existe la posibilidad de que sea una pelea muy emocionante. Siento que podría ser muy aburrido. Espero que 'Chito' gane. Revancha yo contra 'Chito' en diciembre, Las Vegas, defensa del título. Eso suena maravilloso. me encanta eso Así que idealmente 'Chito'". Sin dudas, Sean O´Malley está confiado para el cruce de este sábado ante Aljamain Sterling.