Se desplomó un ascensor con seis personas a bordo

Un ascensor se desplomó el miércoles por la noche en un edificio ubicado sobre avenida San Martín al 972, en la Ciudad de Mendoza, con seis personas a bordo. Según informaron fuentes policiales, el accidente ocurrió alrededor de las 21 cuando el elevador, que tenía una capacidad máxima para tres personas, cayó desde el primer piso hasta el subsuelo debido a un exceso de peso.

Al lugar acudieron efectivos policiales y bomberos del Cuartel Central, quienes lograron abrir la puerta del ascensor con llave para auxiliar a los ocupantes. Afortunadamente, no se registraron heridos ni daños materiales de consideración, aunque los involucrados sufrieron un fuerte impacto emocional por el incidente.

El edificio, donde funcionan varias oficinas, se encuentra a pocos metros del cruce de la avenida San Martín con Rivadavia. Las autoridades procedieron a realizar las actuaciones de rigor para determinar las causas exactas del malfuncionamiento y verificar el estado general del equipo ascensor.