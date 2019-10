Se hizo un tatuaje, se arrepintió y se lo sacó con un rallador de queso

Hace algunos días se hizo viral en Twitter la historia de un joven de 21 años que se hizo un tatuaje, se arrepintió y decidió sacárselo con el rallador. Fue su amigo, Matías Costa, quien exhibió cuatro fotos en Twitter acompañadas por las siguientes palabras: “Un amigo se tatuó y como no le gustó el tatuaje se lo sacó con un rallador de queso. Sí, un rallador de queso”.

El protagonista de la historia brindó una entrevista y manifestó: “Tengo mis razones y no quiero que piensen que estoy loco”.

“Me hice el tatuaje y a la semana quise inscribirme para ingresar en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Si bien en los requisitos de la web no aparece, me comentaron que no podía trabajar con tatuajes visibles. Esto ocurrió en agosto de 2017. En ese momento tenía 19 años”, relató el joven.

Agregó: “El otro motivo sí tuvo que ver con lo estético. Soy muy detallista y no me había gustado cómo quedó el tatuaje. Entonces busqué en YouTube maneras de borrarlo. Primero probé con una piedra pómez, pero no obtuve resultados. Entonces continué con el rallador. Me dolió y sangró muchísimo. Tenía que vendármelo constantemente y colocarle desinfectante y antiséptico. A la semana fui a un hospital y me dieron la vacuna antitetánica”.

Finalmente, el joven tuvo una gran cantidad de problemas con su familia así que decidió no inscribirse en la PSA.

