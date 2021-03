Se metía a la habitación de su prima menor para abusarla, todo mientras su tía no estaba

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Si conocés un hecho de abuso sexual contra menores o personas con discapacidad debés acercarte por Avendia Córdoba 456 (este) – Capital o llamar a los teléfonos: 427-5314 / 5493.

Le dio un beso en la boca y en los pechos a la fuerza. Eso hizo un hombre de 26 años con su prima de 16. Todo ocurrió mientras su tía no estaba. La menor agarró coraje, se escapó y lo denunció ante las autoridades policiales. Posteriormente su abusador fue condenado a dos años de prisión en suspenso.

El hecho, calificado por la Justicia como abuso sexual simple, ocurrió en una vivienda de un barrio de Rawson. Se preserva el nombre del barrio al igual que el de la víctima y victimario para resguardar la integridad física y psicológica de la menor, pues mantiene con su agresor sexual un lazo de sangre.

Aparentemente los abusos fueron reiterados, pero nunca llegó a una violación, es decir con acceso carnal. El sujeto aprovechaba que la mamá de su prima, o sea, su tía salía de casa y se metía a la habitación de ella. Aprovechaba la vulnerabilidad de su pariente y le tocaba varias partes del cuerpo hasta que la joven se cansó y lo denunció.

En la última oportunidad, el viernes 5 de marzo pasado, el hombre besó a la chica tanto en la boca como en sus pechos utilizando la fuerza. Tras la denuncia ante la Policía, el hombre quedó detenido y la joven recibió la representación de la asesora de menores Patricia Sirera, quien defendió sus intereses ante las autoridades judiciales.

A 12 días del hecho, el sujeto, cuyas iniciales son E.C, aceptó ser culpable de los sucesos que se le atribuyeron y junto a su defensa llegó a un acuerdo de juicio abreviado con el fiscal Raúl J. Iglesias Galante de la UFI Anivi. Ante esto, un juez del nuevo sistema acusatorio lo sentenció a la pena de dos años de cárcel condicional. Como el castigo es menor a los tres años de prisión, el hombre mantendrá la libertad, pero no se podrá acercar a la víctima ni mantener ningún tipo de contacto. También tendrá que cumplir varias reglas de conductas. De no respetar estos, puede ir al Servicio Penitenciario Provincial.

Por otra parte, E.C. no irá a prisión por el solo hecho de no tener antecedentes de condena cualquiera sea el delito. En caso de ser reincidente o caer por otro delito que no sea abuso, la Justicia lo puede condenar y computar la pena, es decir, sumársela a la primera y mandarlo a la cárcel. Todo en el marco de lo que establece el Código Penal Argentino.