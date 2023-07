Se viene una guerra: Khamzat Chimaev asegura que hará llorar a Paulo Costa

Khamzat Chimaev comunicó que los fanáticos brasileños estarán de su lado en Abu Dhabi, cuando choque con Paulo Costa. En el UFC 294, la estrella chechena de la compañía tendrá una dura batalla contra el brasileño. Por esto, lanzó sus primeros ataques verbales hacia "Borrachinha" tres meses antes de su enfrentamiento el 21 de octubre. En una entrevista con TNT Sports, soltó todo lo que opinaba del sudamericano.

Al comienzo de sus palabras, Chimaev no se guardó nada y envió una contundente advertencia para Paulo Costa: "Voy a hacer llorar a ese tipo en la jaula, como siempre lo hago. Hago que todos se asusten. Kamaru Usman dijo: 'Él es el boogie man', y todos estos muchachos piensan eso sobre mí, pero cuando se trata de la pelea, tienen algunas cirugías, algunos problemas".

"Entonces, no sé, peleo con todos. Pregúntele al presidente de UFC Dana White, nunca digo que no. He estado fuera durante mucho tiempo, así que he estado entrenando todo el tiempo. Cuando llega mucho dinero, tal vez sea difícil hacer peleas para mí. Puedo bajar a 170, solo necesito algo de tiempo. No como la última vez, dame cuatro semanas", agregó también Khamzat.

Por otro lado, el extraordinario peleador checheno aprovechó la instancia para sostener: "Si sigue siendo el campeón, por supuesto que lo tengo en la mira. Todos los campeones están en mi ojo. Quiero tener mis cinturones, al menos tres cinturones. A nadie le gusta. Todos los brasileños me apoyan. Ese tipo no es brasileño. Así que voy a aplastar a este tipo, hacerlo llorar".

Khamzat Chimaev, listo para cualquier desafío

Horas atrás, Khamzat Chimaev también acotó: "Peleo en todas las divisiones. Para mí, no importa. Le pregunté a Dana White cuando alguien se retiró, pedí pelear con Glover (Teixeira) por el título en el Peso Semi-Pesado. Pregunté si alguien se lesiona si puedo pelear por el título de esta manera. Llegará, todos mis títulos llegarán pronto. Estoy listo para todas las divisiones, no me importa. Puedo bajar, solo necesito tiempo. No como la última vez que me dio cuatro semanas. Sí, ese es mi plan. Si alguien quiere pelear, no importa".