La Policía de San Juan secuestró una motocicleta Zanella ZB de 110 cc con documentación apócrifa durante un operativo realizado en el barrio Teresa de Calcuta, en el departamento Pocito. El procedimiento estuvo a cargo de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5, especializada en este tipo de delitos.

El hallazgo se produjo en la intersección de las calles Manuel Lemos y Pablo Picasso, donde los efectivos advirtieron inconsistencias en los papeles del rodado. Tras una verificación, se confirmó que la documentación no era auténtica, por lo que se presume que la moto podría tener un origen ilícito.

En el lugar fue identificado el poseedor del vehículo, un hombre de apellido Ortega, de 46 años, a quien se le labró un acta de infracción. La causa quedó a disposición del Primer Juzgado de Faltas, que continuará con las actuaciones correspondientes.

Además, la Unidad Fiscal de Investigaciones Genérica dispuso la realización de un informe pericial a cargo de un perito automotriz, con el objetivo de establecer la procedencia real del rodado y determinar si se trata de un vehículo robado.

Hasta el momento no se logró identificar a la persona damnificada, por lo que la investigación continúa abierta. Desde la fuerza informaron que seguirán con las tareas investigativas para esclarecer el caso y dar con el propietario legítimo de la motocicleta.