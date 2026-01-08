Personal de la Unidad Policial Rural N.º 4, dependiente de la Dirección de Investigaciones (D.D.I.), realizó un operativo en Sarmiento y secuestró plantas de cannabis.

El operativo se dio en el marco de una investigación por comercialización de aves autóctonas.

Fuentes policiales informaron que en total fueron 22 plantas que se encontraban en una vivienda de Los Berros. Todo se dio en marco de una investigación por presunta comercialización de aves autóctonas y especies mantenidas en cautiverio.

La Fiscalía Federal ordenó el secuestro tras confirmar la presencia de la sustancia.

Con autorización del Juzgado de Paz Letrado de Segunda Nominación de Pocito, los efectivos realizaron un allanamiento en una casa propiedad del señor Vargas. Durante la requisa, el personal policial encontró las plantas de cannabis dispuestas en carpas de lona, por lo que se dio inmediata intervención a la Dirección Drogas Ilegales, que confirmó que se trataba de dicha sustancia.

Las plantas estaban en una vivienda de Los Berros, Sarmiento.

Tras el hallazgo, tomó intervención la Fiscalía Federal, que dispuso el secuestro de las plantas y la notificación del propietario respecto de los actuados. La causa quedó encuadrada en un Expediente Contravencional por infracción a la Ley 941-R y a la Ley 606-L.