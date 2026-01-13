Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de San Juan logró secuestrar una motocicleta Maverick en la intersección de las calles Urquiza y Almafuerte, en el departamento Rawson, que contaba con pedido de secuestro por robo.

El rodado, de color negro y rojo, había sido sustraído el 21 de noviembre de 2025 en la misma jurisdicción y su propietaria, una mujer de 30 años, había realizado la denuncia correspondiente en la Comisaría 25°.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que la motocicleta se encontraba en poder de Guevara, un joven de 23 años, quien fue debidamente identificado en el lugar y quedó vinculado a la investigación judicial.

Intervino el fiscal Dr. Ignacio Domínguez, de la UFI Delitos contra la Propiedad, quien ordenó el secuestro del rodado y su traslado a la Central de Policía para continuar con las actuaciones de rigor.

Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal dispuso que el joven permanezca vinculado a la causa, mientras avanzan las medidas para determinar su responsabilidad en el hecho.