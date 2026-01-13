Publicidad
Policiales > Aprehensión

Secuestraron una motocicleta robada en Rawson y hay un hombre vinculado

La Policía de San Juan recuperó una motocicleta denunciada como robada en Rawson. El rodado estaba en poder de un joven de 23 años, quien quedó vinculado a la causa por disposición de la Justicia.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El rodado estaba en poder de un joven de 23 años, quien quedó vinculado a la causa. (Gentileza Policía de San Juan)

Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de San Juan logró secuestrar una motocicleta Maverick en la intersección de las calles Urquiza y Almafuerte, en el departamento Rawson, que contaba con pedido de secuestro por robo.

El rodado, de color negro y rojo, había sido sustraído el 21 de noviembre de 2025 en la misma jurisdicción y su propietaria, una mujer de 30 años, había realizado la denuncia correspondiente en la Comisaría 25°.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que la motocicleta se encontraba en poder de Guevara, un joven de 23 años, quien fue debidamente identificado en el lugar y quedó vinculado a la investigación judicial.

Intervino el fiscal Dr. Ignacio Domínguez, de la UFI Delitos contra la Propiedad, quien ordenó el secuestro del rodado y su traslado a la Central de Policía para continuar con las actuaciones de rigor.

Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal dispuso que el joven permanezca vinculado a la causa, mientras avanzan las medidas para determinar su responsabilidad en el hecho.

