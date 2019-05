Según Inadi, no hubo denuncias de discriminación por orientación sexual

En los últimos años aumentó la inclusión de las personas con diversas orientaciones sexuales en la sociedad y eso se puede ver en la cantidad de denuncias que llegan hasta el INADI ya que, en lo que va del año, no hubo ninguna sobre esta temática. Mientras que, hubo solo una por identidad de género, es decir, vulneraciones de derechos de personas trans en diversos ámbitos. En cuanto al 2018, se habían registrado dos reclamos de esta temática hasta el mes de mayo. Estos datos salen a la luz en el Día Nacional de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género que se celebra este 17 de mayo.

Al respecto, Silvia Martin delegada de INADI San juan, en diálogo con DIARIO HUARPE, informó que “por orientación sexual no hay ninguna denuncia todavía”. Sin embargo, “eso no significa que no hayan venido a consultar” ya que desde la entidad orientan a 4 o 5 personas al día que finalmente deciden no reclamar de manera formal.

En el 2018, que terminó con 48 denuncias, el tema orientación sexual fue el tercer motivo más denunciado, según dio a conocer Martín.

A nivel internacional esta jornada tiene otro nombre Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia pero en el país no se lo denomina de esa manera porque “consideramos que las fobias tienen que ver con algo psicológico y no creemos que ninguna de esas personas sufran de fobias por algo que no puedan controlar”, sostuvo Martín.

Puntualizó: “Lo que queremos es que no se hable de fobias porque es un día de acción, de lucha contra la discriminación”.

¿Qué ocurre luego de denunciar?

Una vez que se realiza la denuncia se lleva a cabo una audiencia de conciliación entre las partes, esto ocurre si no hay una denuncia penal o contravención ya que en esos casos “no podemos poner al agresor frente a la persona que sufrió la agresión”, comentó.

En dicha audiencia tienen un objetivo, el de lograr un entendimiento entre las partes y que puedan pedir disculpas, lo que se busca es “una solución pacífica y conciliadora”.

“Si no hay un acuerdo continuamos con el procedimiento e instruimos, significa que va a traslado la parte denunciada y tiene 10 días para contestar y ofrecer su prueba porque también tiene su derecho de defensa”, dijo Martín en referencia al proceso.

Posteriormente, “se producen todas las pruebas y luego pasa a examen a INADI central”, ahí es donde determinan si la agresión existió o no.

Aclaró: “No hay sanción ni pago de la multa pero es importante el dictamen porque va a servir para que se presente como una prueba, se asiente ante los tribunales para que se inicie una demanda por el daño moral correspondiente”, expresó Martín con respecto a la importancia de denunciar los casos de discriminación ante el INADI.

Una actividad para concientizar

Desde la entidad estarán este viernes 17 de mayo en el cruce de peatonales con folletería, música y diversas intervenciones para que los sanjuaninos tomen conciencia ya que “mucha gente es discriminada y no sabe que hay un organismo en el que pueden realizar la denuncia”. Las mismas deben realizarse de forma personal en el INADI de lunes a viernes de 8 a 13.