Según Menotti: "Hay dirigentes que esperan que Argentina quede eliminada"

César Luis Menotti es el manager de la Selección Argentina, sin embargo, no acompañó al plantel a Brasil donde espera pasar a cuartos finales.

Es por eso que Menotti ha sido muy criticado en los últimos días. Pero “El Flaco” reapareció en una entrevista con Fox Sports y fue contundente: "“Hay dirigentes que esperan que Argentina quede eliminada, no tengo ninguna duda”.

El DT campeón del mundo en 1978 dio las razones por las que no viajó al país vecino: "El médico me aconsejó que espere porque tuve un fin de semana con mucha fiebre. Le pregunté y me dijo que no. En estas condiciones no aportaría demasiado. Ahora estoy sin antibióticos".

“Argentina tiene que improvisar y hay una utilización política de las críticas. Se critica un proyecto de selecciones que empezará ahora, porque cuando yo llegué solo estaba el presidente de la AFA, por eso me sorprenden los dirigentes oportunistas que critican cuando pierde la Selección y nunca se habían preocupado”, afirmó.

Por último, hizo un breve análisis de lo que hizo el equipo hasta ahora en la Copa América: “No jugó bien, aunque por momentos sí lo hizo. Si le ganaba 1-0 a Paraguay no estaríamos hablando de nada, hay que dejar de lado el resultado”.