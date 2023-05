Sergio Uñac, gobernador de San Juan, emitió su voto cerca del mediodía en la escuela Froilán Ferrero. Previo a sus declaraciones, hubo un momento de tensión por el forcejeo entre periodistas para obtener la palabra.

El tema principal de sus declaraciones fue la suspensión de la elección a las categorías de gobernador y vice. “Esta es una suspensión. Hay que ver si me sacan del campeonato”, comentó.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Uñac dijo que a pesar de haber sido publicado el fallo de la Corte Suprema de la Nación, a él, en carácter de ciudadano, no se lo ha notificado. “Están en camino a que me van a proscribir, perdón, la palabra legal es suspensión”, comentó.

“El proceso está suspendido porque hay algo aludido hacia mi persona, pero yo todavía no puedo decir nada en el proceso porque nunca me han preguntado, así que yo estoy ahí esperando”, agregó.

En relación con que finalmente no puede presentarse, fue consultado sobre quien lo podría reemplazar y contestó “no, porque yo todavía estoy en carrera hasta que la Corte se expida, y lo que pueda decir puede afectar el fallo”. Sobre este punto mencionó que el fallo tiene como fecha máxima el miércoles.

Respecto a si el movimiento fue político, dijo: “yo lo único que sé es que Pichetto, anunció una semana antes, lo que pasó una semana después.”

Publicidad

“Yo creo en la justicia, pero lo digo en serio, no lo digo esto con ironía. Yo creo en la justicia en serio. Yo creo que la justicia se va a expedir. Yo los invito a todos que ustedes lean el artículo 175 anterior y el 175 posterior. Además, en aquel momento cuando se reformó la constitución yo era intendente, yo no he modificado la constitución”, agregó aludiendo al cambio que realizó José Luis Gioja.

“Lo básico para un país es el respeto a las instituciones. La vulneración de tres días antes, paralizar una elección con un proceso disparado, con una campaña terminada, con gente que ya tenía decidido su voto, me parece que por lo menos es suspicaz”, cerró.