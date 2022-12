Shakira no lo puede creer: se filtraron la cantidad de infidelidades que Piqué protagonizó durante el matrimonio

Todos los días sale información nueva respecto a la separación de Shakira y Gerard Piqué. Si bien los protagonistas no han hablado y no se consigue información a través de sus propios testimonios, personas cercanas han revelado más datos de los que ellos desean. En este caso, el paparazzi Jordi Martín confesó un nuevo dato sobre Piqué del cuál Shakira recién se entera y podría significar un golpe muy duro a pesar de ya estar oficialmente separados y con su futuro organizado lejos del ex futbolista.

Se trata de que Gerard Piqué habría engañado a Shakira con más de 50 mujeres a lo largo de los doce años. Desde su ex pareja Nuria, hasta jóvenes en clubes nocturnos de Barcelona.

Esta información la recaudo Jordi Martín gracias a empleados de los lugares que asistía Gerard Piqué, estos le mostraban las mujeres con las que se veía el deportista. A su vez, el paparazzi ya se lo habría avisado al hermano de la artista barranquillera.

Martín no podía creer que Shakira nunca se hubiese dado cuenta, al ser tantas las veces que el ex Barcelona la engañó. Ahora que ya están separados, quien deberá preocuparse por dicha situación es Clara Chía Martí.

La relación de Piqué y Clara antes de separarse

Según confirmaron los medios, y el mismo paparazzi que ha seguido toda la relación de Shakira y Piqué, el ex futbolista se habría conocido con su nueva pareja y comenzado su historia antes de separarse. Sin embargo, también salió a la luz la información de que el deportista y la cantante colombiana ya estaban separados hace meses a pesar de no oficializarlo.