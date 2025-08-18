Shakira y Piqué vendieron una de sus mansiones tras la ruptura: cuánto ganaron y los lujos que tenía la propiedad

La separación entre Shakira y Gerard Piqué, ocurrida en 2022, continúa teniendo consecuencias en el ámbito patrimonial. Uno de los capítulos más recientes en esta reconfiguración económica es la venta de una de las mansiones que compartieron en Esplugues de Llobregat, concretada por una cifra superior a los tres millones de euros (aproximadamente USD 3.5 millones). El proceso, que se extendió por varios años debido a diferencias entre ambas partes, fue confirmado por los medios ABC y La Vanguardia.

La lujosa casa que vendieron Shakira y Piqué

La propiedad en cuestión forma parte de un sofisticado complejo residencial que la pareja adquirió con el objetivo de construir un espacio familiar amplio y exclusivo. Diseñado por la arquitecta Mireia Admetller y finalizado en 2012, el conjunto consta de tres viviendas conectadas entre sí, con extensos jardines, gimnasio, piscina, estudio de grabación y áreas de recreación. La casa vendida era originalmente parte de un proyecto de remodelación que quedó incompleto y terminó siendo comercializada de forma independiente.

Las negociaciones estuvieron lejos de ser sencillas. Según La Vanguardia, Shakira insistió en mantener un precio elevado por la vivienda, mientras que Piqué buscaba cerrar la venta con mayor rapidez para poder iniciar una nueva etapa junto a su actual pareja, Clara Chía. La artista llegó a pedir hasta 12 millones de euros, una cifra que contrastaba con la disposición del exdefensor, quien aceptaba ofertas más moderadas, entre los 6 y 10 millones. Fuentes inmobiliarias consultadas por ABC calificaron el precio de excesivo incluso para una zona tan exclusiva como Esplugues.

Este complejo había sido testigo de la vida cotidiana de la familia conformada por Shakira, Piqué, sus hijos Milan y Sasha, así como los padres de la cantante. Con una parcela de 3.800 metros cuadrados y más de 700 metros construidos por vivienda, cada casa incluye seis dormitorios, cinco baños, gimnasio, piscina interior y exterior, además de terrazas con vistas privilegiadas. La estructura abarca tres niveles superiores y dos plantas subterráneas, donde se encuentran una bodega y un amplio garaje.

Mientras tanto, las otras dos casas del complejo siguen en venta por un total de 11 millones de euros (casi USD 13 millones), en una operación discreta a cargo de una sociedad administrada por Joan Piqué, padre del exjugador. Shakira reside actualmente en Miami con sus hijos, y Piqué continúa en Barcelona con sus negocios. Esta venta marca un paso más en la desvinculación definitiva de la pareja, cuyo ambicioso proyecto familiar quedó en pausa tras la ruptura.