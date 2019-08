Sin disculpas completas se reencontraron Flor de la V, Flor Peña y Pampita

La guerra después de los dichos de Pampita que le exigían ver un costado "más macho" a la dupla de Gabo Usandivaras y Flor de la V. Anoche se dio el reencuentro y si bien el asunto quedó más calmo, todavía no se cerró del todo.

"A ninguna de las dos las considero homofóbicas, pero sí considero que la liviandad con la que tomaste tus palabras habilitaron a que mucha gente homofóbica me pueda agredir de una forma gratuita", arrancó Gabo.

"Somos la única pareja que trae la diversidad a la pista como se vive en la vida real, y desde ese lugar querer que seamos todos iguales me pareció como por qué no valorarlo. Desde ese lugar sentí que no hubo empatía", continuó.

"Tuve un comentario que reconozco desafortunado, pero que también te debe haber llevado a un lugar en el que no te sentís cómoda, y en el que yo tampoco me siento cómodo hiriéndote desde ese lugar, pero fue el lugar en el que yo me encontré también. Y creo que bien o mal, de acuerdo a la moralidad de cada uno, te hablé desde un lugar en el que vos tal vez sin empatía no registraste lo que pasaba", agregó, apuntando siempre a Pampita.

"Me parece que nosotras los respetemos un montón. Nos estamos deconstruyendo todos, están cayendo viejas armaduras, la heteronorma es algo que convive entre nosotros. No fue nuestra intención, entiendo que fue una palabra que pudo haber molestado, pero no fue desde un lugar discriminatorio, estábamos hablando del baile", intentó calmar las aguas Flor Peña.

"Fueron muy incómodos todos estos días, primero por la cantidad de tiempo que se extendió el tema, después porque yo a Flor la conozco desde hace muchos años, y me llamó la atención que no me respondiera un mensaje que era privado, directo. Si les importaba mi opinión, yo me había ofrecido a comunicarme con ella en privado. Me parece que la intención no fue nunca conciliar", dijo por su parte Pampita, para luego agregar que "Gabo tuvo palabras muy hirientes, yo cuando hablé, hablé de una coreografía, no de su vida personal ni de su elección sexual. Veo una muy mala intención de parte de los dos, porque se hubiera arreglado a la mañana siguiente".

"Yo vuelvo a sentir lo que sentí la noche de la devolución. A mí cuando mi amiga Carolina, yo puedo decir que nos conocemos desde que empezamos, ella me invitó a su primer casamiento, ella vino a mi casamiento, estuve en el festejo de los diez años con Benjamín, nos conocemos mucho. Entonces, un mensaje de Instagram me parece una cosa impersonalizada, quizás yo de vos hubiera esperado un mensaje más personal", comenzó su descargo Flor de la V.

"Cuando vos dijiste que necesito dos machos a mí hay algo que enseguida no me sentó bien. No solamente siento que le faltaron el respeto a mi bailarín, sino a los dos chicos que estaban participando con nosotros. Yo no creo que sea así, yo no creo que necesite nada para verme más femenina. Con el tiempo no me cayó bien esa frase y tenés que ponerte en el lugar del otro, ¿está mal? Y tampoco el mensaje de Instagram que fue una devolución eterna, no la entendí, me hablaste desde un lugar…", continuó, tomando como objetivo a Pampita.

"Todo tenía solución, era levantar un teléfono, me pasabas un número de teléfono y charlábamos. Yo esa misma mañana me fui de viaje, y antes de subirme al avión te mandé ese mensaje. No tengo tu teléfono, te dije, pasamelo y charlamos, no te vas tres semanas a todos los programas que existen. Yo no lo dije públicamente, siempre esperé que hablemos entre nosotras, como me parecía que podía ser por la relación que tenemos", le dijo la jurado.

"No te contesté porque me pareció sumamente impersonal, extremadamente frío, yo esa Carolina que me mandó el mensaje de Instagram no es que yo conozco, no es la misma", sentenció Flor.

"Yo la salí a defender a Caro porque entendí que la palabra macho no era una palabra que en ese momento estaba bien utilizada, pero si uds hubieran estado más calmos no se hubiera generado este tole tole que se armó en los medios. Fueron dos semanas de pasearse por los programas hablando de esto. Involucraste a Actrices Argentinas en el medio del bardo, entonces también hubo que salir a aclarar lo de Actrices y que no hay enfrentamiento, y que cuando uno pertenece a un colectivo pone siempre enfrente lo más importante que es el bien común antes que el personal. No podemos salir a atacarnos entre nosotras porque no nos hemos defendido individualmente, porque pertenecemos a un colectivo en el que es mucho más importante el bien común. Ustedes se pusieron en un lugar de intolerancia…", retomó la palabra Flor Peña.

"Yo no siento que haya sido intolerante, estaba discutiendo sobre una situación que no me parecía justa. Yo no le falté el respeto ni a vos ni a Carolina", se defendió De la V.

"Gabo, vos sabés que yo te recontra remil banco, y vos sabés cómo pienso, pero es interesante lo que pasó, y hubiera sido interesante que hubiera pasado desde un lugar más honesto. A mí me cuesta el lenguaje inclusivo, me cuesta decir todes, pero eso no quiere decir que no pueda levantar la bandera de la inclusión. Cuando yo digo seamos más piadosos es no nos ataquemos entre nosotros, si estamos en la misma vereda", le habló entonces Peña a Usandivaras.

"Se me juzga por mi reacción y no se hace foco en qué fue lo que me sacó a mí. Creo que Carolina estuvo muy firme en que no tenía por qué retractarse, y la liviandad de tus palabras en una pista de baile donde a niños de 10, 11, 12 años los siguen insultando porque hacen danza. A mí la palabra macho me molestó", se defendió Gabo.

"Me parece que lo podríamos haber resuelto de otra manera. Cuando hablamos de discriminación de verdad la discriminación mata, tenemos que poder darnos cuenta que no es lo mismo todo", le dijo Flor Peña.

"Yo dije por qué me molestó tanto, porque me abrió una herida que con el orgullo que tengo de ser gay hoy en mi vida, me llevó a un lugar que me hacía mal", lanzó entonces Gabo.

"En ese momento yo capté lo que había pasado y me molestó y me dolió, y lo sentimos así. Y yo como mamá que estoy educando hijos de 8 años quiero una Argentina más justa e igualitaria para todos", se sumó Flor de la V.

"Nosotras también. Yo también tengo tres hijos varones y los estoy criando con esta libertad y estamos en la misma vereda, defendemos las dos lo mismo. Con sus bemoles, podemos tener diferencias, pero está bueno esto que dice Polino, educarnos entre nosotros, pero con piedad", acompañó la ex Casados con Hijos.

"De mi parte siento este deseo de comunicación, pero a la larga vos no fuiste la que armó la situación. En el caso de Carolina no veo ni un poco de consideración con lo que pasa", concluyó Usandivaras.

"No me interesa, no quiero participar", dijo Pampita.

"Que ella también esté abierta a reconocer que a nosotros nos afectó. Y en el caso personal pido disculpas, fue un exabrupto y retiro lo dicho porque sé que es algo que te duele, pero no veo que estés abierta a esto, nada más", agregó por último Gabo.