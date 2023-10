¿Sorpresivo retiro? Israel Adesanya comunicó que se alejará de la jaula de UFC

El excampeón de Peso Mediano de UFC, Israel Adesanya, dejó un sorpresivo mensaje en las últimas horas. Tras sufrir una derrota en su última pelea ante Sean Strickland durante el UFC 293, el africano compartió sus planes futuros en una entrevista con The Rock FM. El luchador aclaró que tomará un largo receso del octágono, pero no se retira por completo de la competencia. Su intención es realizar algunos ajustes en su estilo de juego y regresar en el futuro, aunque no descarta no volver.

Adesanya ha sido una figura destacada en UFC en los últimos años, luchando de manera activa. Durante su primer reinado como campeón de Peso Mediano, defendió el título en cinco ocasiones en un corto período de tiempo. En su segundo mandato, lamentablemente, perdió el campeonato en su primera defensa, marcando un punto importante en su carrera. Tras algunas críticas, decidió hacerse a un costado.

Publicidad

El mensaje de Israel Adesanya

En la entrevista antes mencionada, el propio Israel fue quien comentó lo siguiente al respecto: "No estoy poniendo ninguna excusa. Strickland me atrapó esa noche porque fue el mejor peleador esa noche. Hizo bien su trabajo, tenía un buen equipo detrás. Nunca puse excusas. Le di mi apoyo, pero ahora voy a tomarme un tiempo para cuidarme y no voy a pelear por mucho tiempo".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"Definitivamente no me voy a retirar, me conozco, y si lo hago, estoy bien, no necesito demostrar nada más, pero sé lo que puedo hacer. Sé lo que puedo cambiar en mi estilo de vida para adaptarme a donde necesito estar. Voy a curarme. No me verás pelear por mucho tiempo. Estoy seguro de que llamaron a mi equipo y mi equipo, pero no estoy peleando por ahora", añadió Adesanya.

Para sentenciar, Israel Adesanya destacó: "En este momento, son como cuatro peleas en los últimos 18 meses, le pasan factura al cuerpo. He ido a los médicos, tuve que hacerme esta prueba especializada y voy a tomarme mi tiempo para sanarme. Cuando regrese, joder, corre hacia las Colinas". Sin lugar a dudas, el africano está enfocado en poder regresar en un buen nivel, aunque no está asegurado su regreso.