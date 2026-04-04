Carlos Baute reveló por qué no reconoció a su hijo hasta los 17 años

Carlos Baute relató que su primera experiencia sexual a los catorce años resultó en un embarazo con una joven de trece que conoció en el colegio. El artista explicó la situación diciendo que sí, con catorce, fue mi primera vez y bueno, nació un niño maravilloso, éramos dos niños, claro, catorce y trece años. Al principio hubo muchas nubes grises, pero hoy día yo le digo a todos los padres que no reconocen a sus hijos, eh, que es una bendición.

En aquel momento, su propio progenitor intervino y el cantante recordó que mi padre dijo: "Si el hijo es de él, yo me voy a hacer responsable hasta que tenga dieciocho años". A pesar de que queríamos hacer la prueba y tal, el proceso se detuvo por falta de comunicación y una mudanza al otro lado de Caracas, lejos de donde vivía originalmente.

Baute reflexionó sobre la época mencionando que era como complicado, era un tabú fuerte para la familia por ser niños, no había comunicación, del sexo, olvídate, un tabú, no podíamos cuidarnos, o sea, mil cosas, no tiene nada que ver a lo que hoy día, hoy día te venden preservativos en una máquina dispensadora.

La distancia creció hasta que José Daniel tomó la iniciativa y el músico recordó el momento señalando que él me busca a los diecisiete años, yo siempre terrible, yo decía: "Yo creo que ese hijo es mío", fue espectacular, yo no dormía pero dije: "Voy a hacer algo espectacular en mi vida", el día que lo vi dije: "¡Guau!", no hacía falta ni pruebas ni nada, ves a los ojos, sientes, hay química.

Para frenar los juicios, el cantante decidió actuar directamente y le expresó a su abogado que yo quiero hablar con mi hijo, no puedo seguir con demandas. Al llamarlo por teléfono se produjo un diálogo breve donde el artista contó que le dije: "Hola, Dani, soy tu padre", y el joven respondió bendición, papá. Sobre su ausencia pasada, Baute admitió que era una mochila que yo tenía atrás, yo me sentía mala persona.

Tras sanar el vínculo, aseguró que ese peso yo me lo quité, espero que él también. Actualmente, el intérprete afirma que hoy día tenemos una relación fantástica y sobre los tutores de su hijo agregó que le agradezco mucho a su familia, la educación que le dieron es… hicieron un gran trabajo, al final los dos somos felices.