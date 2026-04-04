Graciela Alfano confesó con qué dos famosos haría un trío sexual

Durante una reciente entrevista con Pampita, Graciela Alfano dejó de lado los tabúes y habló abiertamente sobre su vida íntima, autodefiniéndose como una persona muy sexual y abierta a nuevas experiencias. Al ser consultada sobre sus vivencias personales, la actriz no dudó en confirmar su participación en encuentros grupales indicando que he tenido tríos, sí me gusta... con hombres y mujeres, me da igual.

Para la artista, lo más importante es la conexión con el ser humano más allá del género porque asegura que soy muy abierta. Grace también detalló su estricta filosofía de reciprocidad en las parejas y reveló el método que aplica actualmente al iniciar una relación, donde ya no se deja llevar solo por el impulso inicial sino que establece condiciones claras advirtiendo que lo que yo estoy dispuesta a dar, la otra persona tiene que darme exactamente lo mismo.

En este sentido, fue tajante al rechazar la monogamia unilateral ya que si ella ofrece fidelidad, espera fidelidad, pero si plantea una relación abierta o un trío, su compañero debe estar en la misma sintonía.

La actriz aprovechó para reflexionar sobre la importancia de priorizarse y elegirse a uno mismo, criticando lo que denominó como la frigidez mental de quienes no se permiten vivir plenamente. Según Alfano, muchas personas llegan tarde a esta conclusión, cargando luego a sus hijos con culpas por lo que dejaron de hacer en sus vidas.

Durante la charla, que luego continuó con Moria Casán, también lanzó una durísima crítica contra la diva de los teléfonos diciendo que Susana Giménez es vaga, un modelo arcaico. Además, la actriz relató una situación de tensión e incomodidad que vivió con Anita Espasandín al verla cerca de Benjamín Vicuña.

Hacia el final de la charla, en un tono más lúdico, participó en un puzle humano para armar un encuentro ideal con figuras del espectáculo. Primero destacó a Benjamín Vicuña, de quien elogió su cercanía y su atractivo físico comentando que Benjamín me gustó porque se acercó, tiene una boca... una boca linda.

También agregó detalles sobre el encuentro diciendo que él se acerca al oído mío, me empieza a hablar y hay una cosa que wow, qué es lindo esto, a lo que Moria acotó que es un depredador.

Para completar el encuentro, eligió a Evangelina Anderson, argumentando que le parece una mujer interesante al manifestar que me gusta Evangelina Anderson, me parece una chica suficientemente... tiene que estar, maneja esa cabeza, me divierte esa cabeza, me gusta la boca... me distrae su boca. Con su estilo frontal, Graciela dejó claro que, a sus setenta y tres años, sigue siendo una mujer independiente que vive su libertad sin dar explicaciones.