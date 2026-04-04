Tini Stoessel confirmó que perdió un embarazo: qué dijo De Paul

Tini Stoessel decidió hablar sin filtros durante su show en Tucumán y expuso uno de los momentos más duros de su vida personal al confirmar públicamente la pérdida de un embarazo junto a Rodrigo de Paul que había mantenido en absoluta reserva.

En medio de su relato, la cantante confirmó que atravesó un momento durísimo al explicar ante su público que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, un embarazo ectópico, dejando en claro que esa situación no estuvo vinculada a su distanciamiento con Emilia Mernes.

Sus palabras generaron una fuerte repercusión el pasado tres de abril y rápidamente se convirtieron en uno de los temas más comentados mientras hubo un gesto silencioso que no pasó desapercibido.

Lejos de hacer declaraciones públicas, De Paul eligió expresarse a su manera en redes sociales al compartir una imagen proveniente de una cuenta fan en la que se lo ve junto a Tini durante el festejo de su cumpleaños número veintinueve.

La foto corresponde a la celebración que tuvo lugar el pasado veintiuno de marzo, cuando la artista se encontraba en Córdoba por una serie de shows y el jugador de la Selección argentina la sorprendió al aparecer en pleno recital para acompañarla en una noche cargada de emoción.

En la imagen que decidió republicar se lo puede ver sosteniendo la torta de cumpleaños en una escena íntima que refleja la complicidad de la pareja. Si bien no hizo referencia directa a la confesión de Tini, el gesto fue interpretado como una muestra de apoyo incondicional en un momento tan sensible.

De Paul dejó en claro que está presente y acompaña a su novia para reafirmar el vínculo que los une y que, pese a las turbulencias mediáticas, parece seguir fortaleciéndose.