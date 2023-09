El nuevo sistema del IPV permite que las familias inscriptas elijan por cuál barrio participar y también no ser parte del sorteo, si es que ninguno le interesa o no necesitan una casa. Hasta el momento esta es la situación de 33.000 familias, que no integrarán el listado de postulantes por los 18 complejos habitacionales del Gran San Juan que sortearán en noviembre.

Esto significa que el 44% de los 75.000 inscriptos que cumplían los requisitos para participar todavía no mostró su voluntad de hacerlo. Si bien las inscripciones siguen abiertas, desde el instituto esperan que haya un porcentaje que no elija barrio, ya que es algo que habitualmente sucede.

“Son familias que ya tienen una solución habitacional o que, por distintas razones, ninguno de los barrios se adapta a lo que estaban buscando”, explicó Daniela Cangialosi, subdirectora del IPV.

Hay un porcentaje de estos grupos familiares que terminará sumándose al sorteo, ya que la posibilidad de elegir un barrio seguirá vigente hasta el 29 de septiembre. Para esto también desde la repartición están haciendo visitas a todos los departamentos participantes para ayudar a quienes no pudieron a elegir el barrio.

Un sistema que evitó cambios posteriores

En épocas en las que hasta conseguir una vivienda en alquiler es difícil, parece una rareza que haya familias que no aprovechen la oportunidad del sorteo. Pero, según explicó Cangialosi, esto muchas veces tiene que ver con que hay barrios que pueden no convenir a los posibles propietarios.

“Nos pasa mucho en departamentos alejados, por ejemplo, si sorteamos un barrio en Sorocayense, pero la familia vive, trabaja y va a la escuela en la villa cabecera de Calingasta, mudarse es muy difícil”, ejemplificó.

Además, que antes hayan mostrado un interés específico por el sorteo y el barrio evita dos situaciones posteriores que antes eran normales: que resulten ganadoras personas que ya tenían una vivienda o que quieran cambiar la casa.

En el primer caso, explicó la subdirectora, son menos los que están inscriptos que consiguieron una vivienda, porque hubo un reempadronamiento en 2017, pero todavía sucede otro. Hacer una depuración previa del padrón sería complejo porque no todos los registros inmobiliarios están digitalizados.

Con el sistema anterior de sorteos generales se encontraban muchas personas que ya tenían propiedades que resultaban beneficiarias y estas casas después quedaban vacantes y se tenían que volver a sortear. Ahora esto sucede mucho menos.

En cuanto a los cambios de casas, era común que después de un sorteo amplio llegaban familias a pedir una transferencia directa con otros adjudicatarios o consultar alternativas, porque la nueva dirección no les convenía. Esto también hace que haya barrios mucho más elegidos, donde las chances de resultar ganador son menores, pero que están seguros de que se ajustan a sus necesidades. En este sentido, los más buscados son dos complejos, Los Molinos en Capital y El Jarillar en Rawson.