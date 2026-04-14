La intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, anunció este martes el avance del plan de obras de veredas, con foco prioritario en los establecimientos escolares que presentan mayores problemas de accesibilidad y seguridad.

Según detalló, ya se iniciaron trabajos en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y en la Escuela Bernardino Rivadavia, mientras que en la Escuela Provincia de Santa Fe las tareas ya fueron finalizadas.

Además, adelantó que en los próximos días comenzarán intervenciones en la Escuela Fontana, donde se realizará una reparación integral de veredas, y en la Escuela Rausson, otro de los puntos considerados críticos.

La jefa comunal explicó que el criterio de intervención apunta a priorizar aquellas instituciones educativas con veredas en peor estado, buscando mejorar la circulación diaria de alumnos, docentes y familias en zonas de alta concurrencia.

En paralelo, Laciar remarcó que el municipio también impulsa convenios con vecinos bajo un esquema de esfuerzo compartido, con el objetivo de ampliar el alcance de las obras y avanzar en distintos sectores de la ciudad.

De esta manera, el plan de mejoramiento urbano combina inversión pública y participación vecinal, con foco en la seguridad peatonal y la accesibilidad, especialmente en entornos escolares donde el tránsito diario es más intenso.