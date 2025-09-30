Suspendieron la sesión del Consejo de la Magistratura para definir la terna de Fiscal General

La sesión del Consejo de la Magistratura de San Juan, convocada para reducir a tres la lista de 35 postulantes al cargo de Fiscal General ante la Corte de Justicia, fue suspendida. La causa de la postergación fue la inasistencia de la representante de los abogados, Valeria Torres, debido a problemas de salud. Este encuentro era crucial para definir la terna final que será elevada a la Cámara de Diputados, el órgano que tendrá la potestad de elegir al sucesor de Eduardo Quattropani.

El proceso de selección se ha convertido en un termómetro del enfrentamiento político entre el oficialismo y la oposición. De la nómina inicial de aspirantes, la discusión interna se ha centrado en seis nombres con posibilidades reales de integrar la lista definitiva. Por parte del oficialismo, se impulsa a Adriana Tettamanti, jueza del Contencioso Administrativo; a Guillermo Baigorrí, camarista laboral y exlegislador; y a Daniel López, un profesional con trayectoria en el Banco San Juan. Desde la oposición peronista, los nombres que suenan con fuerza son Rolando Lozano y Fernando Rahmé, ambos secretarios relatores del Ministerio Público, y la jueza de Garantías Celia Maldonado.

La composición final de la terna reflejará los equilibrios de poder dentro del Consejo, integrado por cinco miembros: el cortista Juan José Victoria, la diputada Fernanda Paredes, la ministra Laura Palma y los abogados Valeria Torres y Raúl Acosta. Ninguno de los dos bloques políticos tiene garantizado imponer sus tres candidatos, por lo que la negociación se orienta a asegurar la inclusión de al menos un nombre afín en la lista final.

Una vez que el Consejo de la Magistratura logre conformar la terna, la elección recaerá en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo se encuentra a un voto de alcanzar la mayoría simple requerida para la designación. La definición del próximo Fiscal General no solo implica la cobertura de un cargo clave en la estructura judicial, sino que también representa un momento decisivo en la dinámica política provincial.