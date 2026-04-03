Temor en Argentina por la enfermedad del mosquito que ataca a la población

Una emergencia sanitaria sin precedentes sacude al noroeste argentino debido a la propagación de la fiebre chikungunya. El Ministerio de Salud de la Nación comunicó este miércoles por la tarde que se activó un operativo de emergencia para reforzar las acciones frente al brote en la región. En la provincia de Salta, el número de personas afectadas se multiplicó en pocas semanas, convirtiendo a la zona en el epicentro de un fenómeno que ya alcanza a otras provincias.

Según datos oficiales, 348 casos confirmados y probables se notificaron hasta la semana epidemiológica 11, con Salta concentrando casi el 80% de los contagios. A través del Malbrán enviamos test rápidos a las zonas con mayor circulación del virus y sostenemos el apoyo en localidades en la frontera con Bolivia, para eliminar criaderos y detectar casos. Además, publicamos una guía abreviada de abordaje de la enfermedad para fortalecer la respuesta de los equipos de salud en todo el país, informaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.

El panorama se agrava por la situación en Brasil y Bolivia, sumado a la confirmación de un caso autóctono en Ingeniero Budge, Buenos Aires. El boletín epidemiológico detalló que el caso índice corresponde a una mujer que presentó síntomas el 5 de marzo. En ese bloqueo de foco se identificaron 10 personas febriles, de las cuales siete dieron positivo. El Ministerio de Salud bonaerense remarcó que el virus lo contagia el mosquito Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue.

En Salta, la mediana de edad de los infectados es de 33 años, con predominio femenino. Los síntomas incluyen fiebre alta y dolor articular intenso. La principal diferencia de estos síntomas con el dengue es que el virus chikungunya provoca más dolores en las articulaciones, mientras que el padecimiento del otro virus se concentra más en músculos y huesos, además de tener posibles derivaciones más severas, explicó la cartera de salud bonaerense.

Ante la falta de vacunas, las autoridades insisten en que la prevención depende de eliminar criaderos. Las recomendaciones incluyen evitar el uso de antiinflamatorios no esteroides hasta que se descarte dengue, debido al riesgo de hemorragia asociado a esta infección, advirtió la Mayo Clinic. El Ministerio de Salud concluyó que la colaboración entre vecinos, instituciones y autoridades resulta indispensable para frenar la proliferación del mosquito y evitar el avance de la enfermedad.