Burlando contó cómo están Barby Franco y su hija tras el choque: "Se salvaron de pe..."

Fernando Burlando rompió el silencio tras el dramático episodio que protagonizaron su pareja Barby Franco y su hija menor Sarah en la Ruta 3. El reconocido abogado se comunicó con PRONTO para dar detalles del siniestro ocurrido a la altura de Cañuelas mientras la modelo y la pequeña se dirigían hacia San Miguel de Monte. Al ser consultado sobre el estado de ambas luego del impacto el letrado fue contundente y resumió que están con vida de pedo.

El incidente se desencadenó cuando una camioneta se cruzó de frente de manera imprevista en el camino del vehículo de la familia. El abogado compartió las pruebas del hecho a través de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del Tesla en las que se observa cómo la maniobra del otro conductor obligó a Barby Franco a realizar un frenado brusco para evitar la colisión frontal. "Se salvaron de pedo", aseguró.

A raíz de esta frenada de emergencia los vehículos que circulaban por detrás no lograron reaccionar a tiempo y se generó un violento choque en cadena. Según la reconstrucción de los hechos primero impactó una Ford Maverick y posteriormente un Toyota Corolla contra la parte trasera del auto donde viajaban la modelo y la bebé. Afortunadamente a pesar de la espectacularidad del impacto y la gravedad de la secuencia el abogado trajo tranquilidad al confirmar que el desenlace no fue fatal.