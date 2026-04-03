Murió un operario del proyecto minero Los Azules tras el vuelco de una máquina

El proyecto minero Los Azules se convirtió en el escenario de una tragedia este viernes por la tarde cuando un trabajador perdió la vida en cumplimiento de sus funciones. El fallecido fue identificado como Mario Alberto Alancay, quien cumplía tareas para la empresa contratista Minera Zlato S.R.L. al momento del fatal desenlace en el departamento Calingasta.

El episodio se originó mientras el operario de topadora realizaba labores de construcción de camino en el sector de Atutia. Según los datos preliminares que manejan los investigadores, el hombre habría sido despedido de la cabina de la máquina luego de que esta volcara sobre el terreno.

Apenas se produjo el incidente se activaron los protocolos de emergencia y seguridad en conjunto con la contratista para brindar asistencia médica inmediata. Se coordinaron acciones con la Ciudad de San Juan y Calingasta para dar aviso a las autoridades, pero lamentablemente el trabajador falleció en el lugar de los hechos.

Ante esta situación se procedió a resguardar toda el área afectada para que los peritos puedan trabajar en la zona. Desde la organización comunicaron que el incidente está siendo investigado conforme a los procedimientos establecidos y que colaborarán plenamente con las autoridades.

En medio del dolor, el Proyecto Los Azules expresó su profundo pesar por lo ocurrido y acompañó a la familia, compañeros de trabajo y seres queridos del trabajador en este difícil momento, brindando el apoyo necesario.