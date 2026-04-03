Las Fuerzas Aeroespaciales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmaron haber derribado un avión de combate "avanzado", cinco aeronaves no tripuladas y misiles de Estados Unidos e Israel en los cielos iraníes, en lo que calificaron como "un día negro" para la Fuerza Aérea de ambos países, según un comunicado difundido por la agencia Tasnim.

De acuerdo con la información, las unidades de defensa antiaérea del CGRI "bajo control de la red integrada de defensa aérea del país" interceptaron y destruyeron dos misiles de crucero sobre las zonas de Jomein y Zanyán, dos drones de ataque MQ‑9 sobre Isfahán y un dron Hermes sobre Bushehr, empleando un "nuevo sistema avanzado de defensa" propio.

El comunicado añade que la defensa aeroespacial del CGRI "también destruyó con éxito un caza avanzado del enemigo invasor en el centro de Irán". La Guardia Revolucionaria afirmó que, gracias a la "vigilancia continua y precisa" de sus defensas, el espacio aéreo iraní será "cada vez más inseguro" para los aviones de los "enemigos invasores".

La "gastada" iraní y el silencio del Centcom

El Comando Naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se ha burlado de los últimos fracasos de Estados Unidos en su operativo militar contra Irán, por considerarlo como el “viernes negro” para la aviación estadounidense. "Es hora de que el comandante de la Fuerza Aérea de EE.UU. se sume a la lista de destituciones en el Ejército estadounidense", escribió en X, tras el derribo en una sola jornada de 2 cazas.

Foto ilustrativa de un A10 en vuelo.

De esa forma, se hizo eco de los recientes cambios en las filas del liderazgo del Ejército de EE.UU. Tras la renuncia del jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, el general Randy George, dejando su cargo "con efecto inmediato" a pedido del jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

Este mismo día, se dio a conocer que Hegseth también cesó a dos generales más: David Hodne y William Green.

Escenas tomadas de los restos de aeronaves estrelladas en al zona de conflicto.

Hodne encabezaba el Comando de Transformación y Entrenamiento del Ejército, una unidad que se creó en diciembre como parte de la iniciativa de George para modernizar el Ejército y en el marco de la campaña de Hegseth para reducir el número de oficiales generales en las Fuerzas Armadas. Green, por su parte, era jefe de capellanes del Ejército.

Las fuerzas iraníes derribaron 2 cazas estadounidenses e impactaron contra 2 helicópteros de rescate. Un F-15E cayó en territorio del país persa y uno de los pilotos fue rescatado con vida, mientras continúa la búsqueda del copiloto. Casi al mismo tiempo, se estrelló un A10 Warthog, que sobrevolaba las aguas al sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz.

Foto ilustrativa de un F15 en vuelo.

Dos helicópteros militares estadounidenses fueron alcanzados por fuego iraní mientras estaban realizando las operaciones de búsqueda y rescate del F-15, según fuentes de NBC News. Pese al ataque, todos los tripulantes se encuentran a salvo.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha guardado silencio absoluto a lo largo de todo el viernes mientras las fuerzas iraníes alcanzaban diversas aeronaves estadounidenses en su territorio. La cuenta en X del comando lleva más de 10 horas sin actualización alguna.

