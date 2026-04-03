Un motociclista se salvó de milagro tras chocar con una camioneta en Iglesia

La noche del jueves se vio sacudida por un siniestro de gran magnitud en el departamento Iglesia cuando un motociclista y una camioneta negra colisionaron violentamente. El hecho ocurrió pasadas las 22 en la ruta que une las localidades de Tudcum y Rodeo, específicamente en el sector conocido popularmente como la cortada. Según informaron fuentes policiales, el impacto fue tan fuerte que generó una alarma inmediata entre los vecinos que circulaban por ese tramo.

El conductor del rodado menor es un hombre oriundo de Angualasto que llevó la peor parte en el choque. De acuerdo a los primeros datos, sufrió traumatismos de consideración que requirieron asistencia urgente. No obstante, las autoridades indicaron que su estado de salud no reviste gravedad y se encuentra fuera de peligro, a la espera de un parte médico oficial del Hospital Dr. Tomás Perón para conocer precisiones sobre su evolución.

Por otro lado, los ocupantes de la camioneta negra serían residentes de Tudcum, aunque sus identidades no fueron difundidas hasta el momento. En el lugar del accidente trabajó de forma conjunta el personal de la Comisaría 22, equipos de salud y efectivos de Defensa Civil, quienes se encargaron de ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes.

La investigación continúa en curso para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro en este punto clave de la circulación iglesiana, sin descartar ninguna hipótesis sobre las causas que originaron el fuerte impacto.