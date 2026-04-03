Condenaron a cuatros de cárcel a un hombre que abusó a un joven de 16 años

La justicia dictó una sentencia de cuatro años de prisión efectiva para un hombre de 45 años, identificado como J.D., tras ser hallado culpable de atacar la integridad sexual de su sobrina. El proceso judicial concluyó mediante la modalidad de juicio abreviado, una instancia que se alcanzó luego de que la fiscalía y la defensa llegaran a un acuerdo que fue posteriormente homologado por la jueza de la causa.

El caso, tramitado en el fuero especializado en delitos contra la integridad sexual, tuvo un giro en la calificación legal durante la etapa de cierre. Aunque inicialmente el acusado enfrentaba cargos de mayor gravedad, la imputación definitiva se fijó como abuso sexual gravemente ultrajante. Esta modificación en la carátula permitió destrabar el conflicto y avanzar hacia la condena de cumplimiento inmediato en el penal provincial.

Los vejámenes ocurrieron mientras la víctima era menor de edad y se encontraba bajo la supuesta protección del imputado en un entorno de convivencia familiar. La joven, que hoy tiene 16 años, brindó un testimonio fundamental donde relató situaciones reiteradas ocurridas en diversos momentos y escenarios.

Ante la postura de la defensa, que cuestionó la falta de pruebas para los cargos originales más severos, se reformuló el delito y se pactó la pena de cuatro años que J.D. deberá purgar íntegramente de manera efectiva.