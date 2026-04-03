A qué participante de Gran Hermano Andrea del Boca le confesó su amor

La histórica protagonista de telenovelas dejó atónitos a sus compañeros de Gran Hermano Generación Dorada al encarar a Eduardo Carrera con una propuesta musical cargada de intención. Todo comenzó en la cocina de la casa más famosa del país, donde el resto de los participantes incentivaron a la actriz para que se acercara al hombre que la tiene cautivada desde el primer día de competencia. Sin dudarlo, la participante aceptó el desafío y salió al patio donde su compañero realizaba una intensa rutina de ejercicios físicos.

Bajo la mirada atenta de los analistas del reality y ante el estallido de las redes sociales que ya bautizaron este vínculo como el gran shippeo de la edición, Andrea comenzó a cantar las estrofas de El Amor, el tema que ella misma popularizó hace tres décadas. La letra resultó más que sugestiva para el momento que atraviesan ambos dentro del juego. El amor me enreda en la aventura y por él comienzo a hacer locuras, entonó Del Boca mientras caminaba hacia su objetivo.

La escena alcanzó su punto máximo de tensión cuando la actriz soltó una frase que paralizó a la audiencia. Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, pero estoy enamorada, qué ironía, lanzó Andrea frente a un Eduardo Carrera que no pudo ocultar su sorpresa. Ante la contundente letra, el hombre decidió recalcular su camino de ingreso a la vivienda y se puso a hacer lagartijas en modo seductor para responder al gesto.

Durante toda la interpretación, Carrera se mostró sonriente y escuchó cada palabra de la canción que le dedicó su compañera. Según informaron desde las plataformas digitales de Telefe y Telefe Noticias, este vínculo sigue creciendo dentro de la casa y sumó un capítulo fundamental. El amor está frente a mi puerta, quiere entrar y ve que está entreabierta, continuó la artista para sellar un momento que para muchos analistas significa el inicio formal de un romance que ya no se puede ocultar frente a las cámaras.