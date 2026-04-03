El exclusivo Tesla Cybertruck que Fernando Burlando le obsequió a Barby Franco para Navidad terminó protagonizando un fuerte incidente vial en la Ruta 3. La zona de Cañuelas fue el escenario de una colisión múltiple donde se vio involucrada la imponente camioneta de acero inoxidable que la modelo tanto deseaba.

Según informaron desde la cuenta oficial de LAM en la plataforma X, el siniestro se registró a la altura de dicha localidad y fue un choque entre tres vehículos en la zona de Cañuelas y uno de esos fue el Tesla de Barby Franco.

A pesar de la espectacularidad del impacto por las características del vehículo angular, se confirmó que no se registraron heridos de gravedad entre los implicados.

Este automóvil futurista había ganado notoriedad no solo por su diseño, sino por el gesto solidario que Barby tuvo recientemente al cumplirle el sueño a un niño llamado Amadeo, quien pudo conocer la nave y pasear en ella tras una campaña viral iniciada por su madre. Cabe recordar que incluso la pequeña Sarah Burlando posee una réplica a escala de este mismo modelo para jugar en su hogar.