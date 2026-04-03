Horror con el padre de Agostina Páez al imitar el gesto racista de su hija

La difusión de un nuevo registro visual que muestra al padre de Agostina Páez realizando las mismas señas que derivaron en la detención de su hija en Brasil ha reactivado la controversia sobre la imitación del simio y su pesada carga histórica.

Esta comparación tiene raíces profundas en discursos coloniales y teorías raciales que buscaban posicionar a las personas afroamericanas en un escalafón inferior. Aunque King Kong no inventó la asociación en 1933, la película masificó la figura del primate encadenado y perseguido por blancos.

Este agravio ha tenido una presencia persistente en el deporte y la política. Vinícius Júnior lo denunció en 2023 en el estadio de Mestalla, logrando una condena histórica contra tres hinchas.

En febrero de 2026, el jugador volvió a señalar un episodio similar en el partido Benfica frente a Real Madrid contra el argentino Gianluca Prestianni. Tras la activación del protocolo de la UEFA, Prestianni negó haber dicho mono y aseguró que todo fue un malentendido.

En territorio brasileño la situación es judicialmente estricta. Desde enero de 2023, la ley 14.532 establece penas de 2 a 5 años de prisión al equiparar la injuria racial con el racismo. Agostina Páez enfrentó una audiencia en Río el pasado 24 de marzo.

La fiscalía redujo el pedido de pena luego de que ella admitiera el hecho y pidiera disculpas, permitiendo su retorno a Argentina bajo caución. Actualmente el expediente sigue abierto con perspectiva de tareas comunitarias e indemnizaciones. La aparición del video de Mariano Páez en Santiago del Estero no ha sido incorporada formalmente a la causa, pero expone públicamente el entorno del gesto que originó el conflicto legal.