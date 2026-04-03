El sistema judicial de San Juan dictó una sentencia contra Guillermo Andrés González Riveros, quien recibió una pena de seis meses de prisión condicional tras ser hallado culpable del delito de estafa en calidad de autor. La investigación, llevada adelante por el fiscal Pablo Martín y el ayudante Federico Pereyra de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, determinó que el acusado montó una fachada como organizador de viajes de compras al país trasandino para captar víctimas.

El damnificado por esta maniobra fue Néstor Martín Caliba Rus, quien en el año 2025 decidió llevar el caso a la justicia tras haber sido engañado sistemáticamente. Todo comenzó en octubre de 2024 cuando el afectado contactó al ahora condenado por intermedio de una conocida. El ardid consistía en ofrecer productos electrónicos a precios muy bajos, lo que motivó una serie de entregas de dinero por parte de la víctima.

Según el expediente, el 3 de octubre de 2024 Caliba Rus entregó 200 dólares para un teléfono. El 14 de octubre sumó otros 700 dólares destinados a dos celulares, dos PlayStation y un parlante. La ambición del estafador no se detuvo allí y el 31 de octubre solicitó 350.000 pesos bajo el argumento de cubrir supuestos impuestos aduaneros. Finalmente, el 1 de noviembre pidió 150 dólares adicionales para gastos de traslado, cerrando un círculo de engaño que nunca se tradujo en la entrega de los bienes.

Al notar que la mercadería no aparecía, el estafador comenzó a dar explicaciones inconsistentes, asegurando que no podía pasar la mercadería por Aduana o que los artículos estaban todavía en Chile, hasta que dejó de responder. Durante el proceso, el imputado reconoció el hecho y propuso una reparación integral del perjuicio para devolver el dinero en dos cuotas, pero nunca cumplió con los pagos pactados en mayo de 2025.

Incluso al ser citado por la Oficina de Medidas Alternativas manifestó que no tenía el dinero y pidió una prórroga, lo que reactivó el proceso penal. Finalmente, bajo un acuerdo de juicio abreviado refrendado por la jueza Gloria Verónica Chicon, se estableció la condena de prisión condicional y el cumplimiento de reglas de conducta por dos años, incluyendo la prohibición de contacto con el damnificado y el pago de las costas del proceso.