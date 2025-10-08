El calor vuelve a sentirse con fuerza en San Juan. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 8 de octubre se presentará como un día típicamente primaveral, con cielo despejado durante toda la jornada y temperaturas que marcarán un marcado ascenso respecto a los días previos.

La temperatura mínima será de 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C en horas de la tarde, consolidando un ambiente cálido que anticipa lo que será un cierre de semana con valores cercanos a los 30°.

Publicidad

El informe del SMN detalla que no hay probabilidad de precipitaciones durante ninguna franja del día. El cielo se mantendrá despejado desde la madrugada hasta la noche, permitiendo disfrutar de una jornada ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, predominará del sector norte, con intensidades que irán de 13 a 22 km/h por la mañana y podrán alcanzar entre 23 y 31 km/h durante la tarde. Hacia la noche, se espera que disminuya nuevamente la velocidad.

Publicidad

El organismo nacional pronostica que en los próximos días las temperaturas seguirán en aumento. Para el jueves, se espera una máxima de 33°C, y para el fin de semana, valores que rondarán los 32°C, acompañados por condiciones de estabilidad y cielos mayormente despejados.