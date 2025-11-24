La tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol tuvo a Nicki Nicole como una de sus principales figuras. Horas después de protagonizar uno de los shows más convocantes del evento, la artista compartió en sus redes sociales un mensaje que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

En la historia que publicó en modo selfie, se la ve sonriente y visiblemente agotada tras finalizar su presentación, junto a la frase: “Sabés que fue un buen show cuando terminás así”. Además, aprovechó para agradecer al público local: “Gracias mi gente de San Juan, fui muy feliz. Gracias por los regalitos”.

La artista argentina compartió en Instagram cómo terminó después del show en la FNS 2025.

Durante su show, la rosarina de 25 años combinó sus principales hits con momentos más íntimos, lo que generó una conexión inmediata con las más de 100.000 personas que llenaron el predio del Estadio del Bicentenario. Su presentación fue una de las más celebradas de la jornada, que también tuvo a Soledad Pastorutti y Emanero entre los artistas nacionales.

La cantante de trap mostró el video que grabó con sus fans durante el show y aclaró algo.

La participación de Nicki sumó uno de los momentos más comentados de la noche y su mensaje posterior reafirmó el impacto que dejó en el público sanjuanino.

Nicki Nicole compartió un posteo emotivo con sus fans sanjuaninos en la FNS 2025.