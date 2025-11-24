La Fiesta Nacional del Sol 2025 volvió a demostrar por qué es uno de los eventos más convocantes de San Juan. A lo largo de cuatro jornadas, unas 320.000 personas pasaron por el Estadio del Bicentenario para vivir espectáculos, recorrer la feria y disfrutar de las propuestas artísticas y gastronómicas.

El inicio de la Fiesta estuvo condicionado por el clima. La feria no pudo abrir el jueves 20 de noviembre, pero aun así miles de sanjuaninos se acercaron para disfrutar de la noche cuartetera con Sabroso, La Banda de Carlitos, Eugenia Quevedo y Q’ Lokura, cuyos shows se desarrollaron con normalidad.

Ya el viernes, con el predio habilitado por completo, unas 60.000 personas, entre sanjuaninos y turistas, recorrieron los stands institucionales, probaron comidas regionales y participaron de las distintas actividades distribuidas en el predio. En el Escenario Energético se presentaron artistas del rock nacional como Estelares y Ciro y Los Persas.

El sábado fue la jornada más convocante: 100.000 visitantes colmaron la feria y los recitales centrales. La presencia de artistas nacionales como La Sole, Nicki Nicole y Emanero atrajo a una multitud y convirtió la tercera noche en el punto más alto de asistencia.

El cierre del domingo quedó en manos de los artistas locales y de una propuesta pensada para las familias. Miles de personas volvieron a darles vida a los pasillos de la feria, completando un total que rondó las 320.000 visitas entre el jueves y el domingo.

Entre las novedades más destacadas de este año estuvo el renovado Espacio Federal, donde los 19 municipios mostraron su oferta cultural y turística. También el Patio de Juegos, que tuvo como gran atracción un laberinto inflable de 250 metros, uno de los lugares preferidos por los más chicos.

Durante todas las jornadas, el gobernador Marcelo Orrego recorrió el predio, saludó a visitantes y acompañó a artistas y emprendedores. Desde la organización destacaron el impacto cultural y productivo que la Fiesta genera para la provincia.

Con cifras que superaron las expectativas iniciales, la FNS 2025 cerró con un balance positivo y confirmó, una vez más, su lugar central en la agenda sanjuanina.