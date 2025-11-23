La Fiesta Nacional del Sol 2025 retomó su actividad este domingo, tras la suspensión de la primera jornada por el fuerte viento que afectó a la provincia y obligó a reprogramar la feria. Con un clima más favorable, miles de sanjuaninos y turistas volvieron a colmar el predio del Estadio del Bicentenario para vivir la tercera noche del evento.

La última jornada ofreció nuevamente propuestas para toda la familia, con la feria como uno de los principales atractivos y una programación musical distribuida en los escenarios La Peña, Energético y Clásico. Desde temprano, los asistentes comenzaron a recorrer los stands, participar de las actividades temáticas y ubicarse frente a los distintos shows.

HUARPE recorrió cada sector del predio y registró las postales más representativas de la jornada. Rostros, miradas, celebraciones y momentos espontáneos quedaron guardados en una galería que refleja el clima festivo que se vivió este domingo.

Si estuviste en la cuarta noche de la FNS 2025, buscate entre las fotos y reviví la experiencia del evento más importante de la provincia.

(Foto Mariano Martín / HUARPE)

