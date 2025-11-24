Darío Barassi volvió a San Juan para formar parte de la presentación oficial de la Fiesta Nacional del Sol 2025, donde acompañó las actividades protocolares y participó de distintos encuentros durante su estadía.

Luego de varios días de agenda intensa, reuniones y paseos, el actor se despidió de su provincia natal con un mensaje que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, Barassi publicó una extensa galería de imágenes que incluyó paisajes sanjuaninos, postales familiares y con amigos, además de registros de su participación en la FNS con la canción "San Juan por mi sangre", de Intihuama.

Junto a las fotografías, escribió: “Mix de lo q fue San Juan en 4 días. Comercial, Ruta, Morfi, Amigos, Trono, Vinos, Entre otras cosas. SJ TE AMO FUERTE”, que acompañó con emojis y que sintetizó el cierre de su visita. Su publicación generó cientos de comentarios de sanjuaninos que le agradecieron el cariño y la visibilidad que le brinda a la provincia cada vez que regresa.

Con esta despedida afectuosa, Barassi retomó su agenda habitual fuera de San Juan, aunque dejó abierta la puerta para futuras visitas vinculadas a nuevos proyectos y actividades culturales.