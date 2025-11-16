El entorno del Parque Belgrano, en la Ciudad de San Juan, atraviesa un proceso de renovación con dos obras en ejecución que buscan potenciar el uso comunitario del espacio público. El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía avanza en intervenciones tanto dentro del parque como sobre el boulevard de Calle Alberdi, entre Las Heras y España, con el objetivo de fortalecer áreas recreativas, mejorar la circulación y consolidar un punto de encuentro para familias y visitantes.

Un nuevo sector de juegos infantiles en marcha

Dentro del predio avanza la construcción de un moderno sector de juegos infantiles que incluirá una estructura lúdica central de gran escala en forma de dinosaurio. El espacio se completará con juegos diferenciados por edades, piso de caucho multicolor con diseños de huellas prehistóricas, bancos semicirculares, senderos accesibles y mobiliario urbano orientado a la permanencia confortable de las familias.

Las tareas ya realizadas incluyen la delimitación del área, el traslado del sistema de riego para mantener el funcionamiento integral del parque y la reubicación del cableado subterráneo que permitirá instalar un nuevo esquema de iluminación con cinco torres perimetrales. Además, se completó la excavación y preparación del terreno donde se colocará la platea que sostendrá el piso de caucho.

El Parque Belgrano se renueva: avanzan dos obras que cambiarán su entorno. Foto: Gentileza

Reordenamiento en el paseo gastronómico de Calle Alberdi

En paralelo, sobre el boulevard de Alberdi se desarrolla una obra que apunta a reorganizar el tradicional paseo gastronómico ubicado frente al parque. Los trabajos, que superan el 50% de avance, incluyen la reubicación planificada de los carros, nuevas conexiones eléctricas y servicios específicos para cada puesto.

La intervención incorpora también luminarias, bolardos de seguridad, pisos estampados, sendas peatonales y sectores de descanso con mobiliario urbano, con el propósito de mejorar la circulación peatonal y otorgar un carácter más ordenado, accesible y seguro al corredor gastronómico.

Ambas intervenciones forman parte de una estrategia urbana que busca modernizar un área de alto valor social y recreativo. La renovación del parque y el paseo gastronómico permitirá mejorar la accesibilidad, sumar espacios de calidad para la actividad familiar y fortalecer la vida comunitaria en una zona que funciona como punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Con estas obras, el Gobierno de San Juan avanza en la consolidación del Parque Belgrano como un espacio activo, moderno y preparado para nuevas dinámicas de disfrute público.