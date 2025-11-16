Tras casi doce horas de intensa búsqueda, apareció el niño de 9 años que había sido reportado como desaparecido el sábado en el departamento Pocito. El menor, de apellido Gómez, fue localizado por personal policial pocos minutos antes de las 2 de la madrugada de este domingo.

La situación se inició pasadas las 13 en una vivienda del barrio Las Pampas, donde el niño se encontraba al cuidado de su tía. Según relataron familiares, luego de un llamado de atención, el pequeño se habría enojado y se retiró de la casa por sus propios medios. Salió descalzo y en segundos se perdió de vista.

Tras buscarlo sin éxito en la zona y consultar a vecinos y conocidos, la familia decidió realizar la denuncia policial. Paralelamente, comenzaron una campaña en redes sociales compartiendo fotografías del menor para intentar obtener información sobre su paradero.

El operativo policial se extendió durante toda la tarde y la noche, hasta que finalmente se notificó a la familia que el niño había sido encontrado. Según informó María, su tía a Canal 13, las autoridades les comunicaron que el menor estaba en buen estado, aunque debía atravesar una serie de procedimientos legales y médicos de rutina antes de cerrar la investigación.

El hallazgo puso fin a una jornada marcada por la preocupación de los vecinos, la familia y los equipos de emergencia que participaron en el operativo.