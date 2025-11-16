Google ha presentado una actualización significativa para su aplicación Maps, que incorpora Gemini, un avanzado modelo de inteligencia artificial que también impulsa el asistente conversacional de Android. Esta innovación está diseñada para optimizar la experiencia de conducción mediante rutas adaptadas a cada usuario, indicaciones basadas en referencias visuales reales y una interacción más fluida y natural.

Gemini es un sistema multimodal capaz de procesar simultáneamente texto, imágenes y datos geoespaciales. En Google Maps, esta tecnología se combina con más de 250 millones de lugares y las imágenes de Street View para interpretar el entorno en tiempo real y responder a consultas complejas expresadas en lenguaje natural. Por ejemplo, el usuario puede preguntar: “Buscá un restaurante con opciones veganas en mi ruta” o “¿Dónde puedo estacionar cerca del centro?”.

Esta actualización ofrece cuatro herramientas principales que redefinen la manera de navegar:

1. Asistencia por voz con IA: Permite una comunicación conversacional con la aplicación, facilitando acciones como agregar paradas, consultar horarios o incluir eventos en el calendario sin necesidad de manipular el teléfono.

2. Indicaciones con puntos de referencia reales: En lugar de indicaciones genéricas, se utilizan referencias visuales concretas, como “Girá a la derecha después del restaurante Thai Siam”, gracias al reconocimiento de imágenes de Street View y la base de datos de lugares.

3. Alertas proactivas de tráfico: Gemini analiza los trayectos habituales y anticipa embotellamientos o cierres de calles, notificando al conductor incluso antes de iniciar un viaje.

4. Integración de Google Lens dentro de Maps: Al apuntar con la cámara hacia un edificio o local, la aplicación identifica el lugar y muestra reseñas, horarios y otra información relevante usando el procesamiento visual de Gemini.

Esta evolución en la navegación pretende ofrecer una experiencia más humana y contextual, priorizando la comprensión del entorno por sobre los comandos automáticos. Para los conductores, esto implica mayor seguridad y comodidad, con menos distracciones y un control por voz más efectivo. Además, Gemini tiene la capacidad de aprender los hábitos de conducción, recomendar lugares acordes y optimizar rutas considerando factores como el clima y el horario.

Actualmente, la implementación de Gemini en Google Maps está en proceso en Estados Unidos y Canadá, disponible para dispositivos Android e iOS. Google ha confirmado que esta tecnología llegará a América Latina en los próximos meses, aunque sin precisar fechas concretas para Argentina. La empresa también planea integrar Gemini con otras herramientas de Android Auto y el Asistente de Google, buscando unificar la experiencia bajo un mismo modelo de inteligencia artificial.