Desde su creación en 2016, OnlyFans ha distribuido un total de 25 mil millones de dólares entre sus creadores de contenido, según reveló Keily Blair, CEO de la plataforma. Este dato refleja la magnitud económica que ha alcanzado la página, reconocida principalmente por su contenido erótico, aunque también alberga a humoristas, entrenadores físicos y artistas que ofrecen material exclusivo a sus suscriptores.

Blair destacó que la empresa se enorgullece de ayudar a sus usuarios a generar ingresos, priorizando el éxito de sus creadores por sobre las ganancias propias. La plataforma retiene un 20% de comisión por cada suscripción, una cifra que, según los usuarios, es más competitiva que la de otras plataformas similares.

Publicidad

Además, la CEO resaltó que OnlyFans mantiene estándares más altos en cuanto al contenido generado por inteligencia artificial (IA), con una menor presencia de este tipo de material en comparación con otras plataformas, lo que asegura una mejor calidad y autenticidad para sus usuarios.

En paralelo a estas cifras, la empresa se encuentra en la búsqueda de un posible comprador. Leonid Radvinsky, propietario actual, recibió dividendos por 497 millones de dólares en 2024 y 204 millones en 2025. Sin embargo, Blair no confirmó una venta inminente y afirmó que “los próximos 5 años serán muy interesantes”, anticipando novedades en el futuro cercano.