Fabricio Leiva es un nene de San Juan de 9 años, que en el mes de febrero sufrió de un que lo dejó con una complicada situación de salud y la imposibilidad de comer alimentos de manera normal. Luego de una nota publicada por DIARIO HUARPE el pasado 31 de julio, la familia recibió la buena noticia por parte de Desarrollo Humano de la asistencia del costoso alimento para mantener con vida al pequeño, sin embargo hasta la fecha no tuvieron novedades.

Leonela Aballay, la madre del niño, habló nuevamente con DIARIO HUARPE y contó que fue Stella Caparrós, subsecretaria de Asistencia Social, quien se puso en contacto con la familia. “Me dijo que nos iban a brindar una solución, que debía acercarme ayer 16 por Desarrollo Humano y cuando fui de nuevo me dijeron que no había nada para nosotros”, contó la mujer.

“Nos dijeron que no había nada, que por el tema del dólar ahora no sabían si nos iban a poder ayudar, que el pedido está hecho pero que no llega, solo excusas nos ponen, nos mienten. Es desgastante seguir en esta situación”, explicó Aballay.

La madre del pequeño de 9 años dijo que actualmente continúan realizando rifas y para poder reunir los fondos para la compra del costoso alimento. “Afortunadamente hemos recibido la donación de una mujer que nos entregó 5 sachets que no eran los mismos que necesitábamos pero que la nutricionista de Fabri autorizó”, aseguró.

“Antes de la suba del dólar cada sachet costaba $5.000, hoy no sé a cuánto se habrá ido lo que hace más difícil todo”, contó

La joven mamá que se quebró al momento de contar la realidad que atraviesan con su pequeño hijo, contó que está en contacto con otras mamás que también se encuentran atravesando una situación similar con el objetivo de reunirse para pedir asistencia. “A diferencia de Fabri, algunos de ellos puede comer otros alimentos aparte del sachet especial, mi hijo no puede comer absolutamente nada más que eso, es desesperante estar así”, concluyó.

Ayuda

Para ayudar a la familia se puede hacer una transferencia bancaria a través de Mercado Pago con el Alias: Carlos.09.10 (a nombre de Carlos Alfredo Leiva). Además, se pueden comunicar al 264 417-6002 (Carlos) y 264 412-7276 (Leonela).