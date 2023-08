Un grupo de se reunió este lunes con los ministros de Educación y Desarrollo Humano para pedir quedar bajo la órbita del primero de los ministerios. Es que hoy los sueldos y condiciones laborales de los trabajadores dependen del ministerio que gestiona Fabián Aballay, de las obras sociales o fundaciones.

Esto, aseguraron, hace que tengan sueldos menores, no tengan vacaciones pagas, no puedan tomarse días por enfermedad y en algunos casos la informalidad, porque no tienen aportes jubilatorios u obra social a pesar de que trabajan en escuelas. Por eso, dijeron, quieren ser reconocidos como docentes con las mismas condiciones laborales que sus pares y alcanzar un básico de $200.000.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El primero de los pedidos es equiparar lo que cobran, ya que aseguran estar muy por debajo de las condiciones normales. Matías Olmedo, uno de los trabajadores, habló con DIARIO HUARPE antes de que los recibieran Aballay y Cecilia Trincado, titular de Educación, y solicitó una solución urgente.

Los trbajadores firmaron un petitorio para entregar al Ministerio de Educación.

Según dijo, en el nomenclador nacional del Ministerio de Educación de la Nación, un Docente Auxiliar Integrador (DAI) debería cobrar al menos $108.000 al mes. En la actualidad las obras sociales son las principales encargadas de este pago, pero la mayoría no cumple con este monto. Además, hay un cruce entre responsabilidades ministeriales: mientras que a nivel nacional el monto lo fija Educación, las obras sociales depende de Salud.

En San Juan, para aquellas familias que no tienen una obra social la provincia dispuso un subsidio para ayudarlas, que paga Desarrollo Humano. Este monto es de $67.000 y el resto deberían abonarlo las familias, pero en la mayoría de los casos esto no sucede.

“Nosotros entendemos a la familia y sabemos que es verdad que no pueden”, explicó Yanina Moyano, otra DAI que se movilizó al Centro Cívico. “Pero muchos de nosotros tenemos familias, algunas son madres solteras y cobramos muy poco. Además, muchas veces ponemos plata de nuestro bolsillo para comprar material para ayudar a los chicos”, agregó.

Publicidad

"Muchos de los docentes empiezan porque hay mucha demanda de DAI, pero también por vocación, pero con lo que cobramos se vuelve muy difícil seguir", agregó Yanina Moyano.

Esto genera que haya cada vez más DAI que dejan este trabajo, creando dificultades para los alumnos. Por eso, mientras estaban reunidos, Erica Godoy, de la Asociación de Autismo San Juan, llegó al lugar para mostrar su apoyo.

Integrantes de la Asociación de Autismo San Juan mostraron su apoyo.

“Todo esto hace que muchas veces las familias tengan que pagar más de su bolsillo o que el docente se vaya si consigue otro cargo mejor”, contó. Para todos los alumnos es difícil cambiar a su docente auxiliar a mitad de proceso educativo, pero en los casos de autismo es peor, porque no siempre pueden conectar con un nuevo DAI.

La respuesta de Educación

Según comentó a DIARIO HUARPE Yanina Moyano, este lunes hablaron con la ministra Cecilia Trincado quien les dijo que están trabajando en un equipo móvil de integración, pero que "no se pueden crear más cargos". El titular de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, no estuvo presente en el encuentro. Esta respuesta no convenció a los docentes, quienes adelantaron que el próximo viernes se reunirán nuevamente en el Centro Cívico.