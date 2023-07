¿Todo listo? Boca lo quiere y él ya dio el sí: la estrella que podría reforzar al "Xeneize"

Juan Román Riquelme podría cumplir uno de sus más grandes deseos desde que es vicepresidente de Boca Juniors. El "Xeneize" recibió un guiño por parte de un futbolista extranjero, quien ha sido pretendido por JR10 en los últimos mercados de pases. En la previa de los octavos de final de la Copa Libertadores, sería un refuerzo de lujo para Jorge Almirón y el plantel de La Ribera.

Se trata del posible arribo de Roger Martínez a Boca Juniors, ya que el delantero colombiano de 29 años dejó en claro lo que puede llegar a ocurrir próximamente y elevó las expectativas de los fanáticos. El atacante del América de México contestó de forma positiva en una entrevista y abrió las puertas a un posible arribo al azul y oro. El cafetero milita en el club mexicano antes mencionado, donde anotó 35 goles y brindó 17 asistencias en 162 compromisos.

Las palabras de Roger Martínez

"Sinceramente que Boca es una cosa loca, ¿no? por decirlo así. Es una locura lo que es la afición, el estadio, todo y siempre estoy agradecido con Román por el apoyo y por el interés que siempre han mostrado en mí", fue lo que comenzó diciendo Martínez en una entrevista con AS México. Sin dudas, estas palabras ilusionan a muchos hinchas del "Xeneize", ya que esta vez podría darse el traspaso.

Luego, Roger también destacó: "Sería muy bonito para cualquier jugador, pero en los momentos que me buscaron las cosas no dependían de mí, desafortunadamente no dependían de mí. Pero bueno, ahora vamos a ver qué puede pasar, sinceramente analizaremos las cosas que vengan, analizaremos bien y con el favor de Dios tomar la mejor decisión, pero estoy muy agradecido con Román, me siento un privilegiado de que siempre se interesa en mí".

"Yo me siento un privilegiado de que una persona como Román se interese en mí. Sinceramente que es algo por lo que me siento un agradecido y la verdad que yo pienso que a cualquier jugador le gustaría jugar en Boca, sinceramente que sería algo muy bonito para cualquier jugador", sentenció el atacante colombiano. Ahora, habrá que esperar para ver cómo se resuelve la situación.