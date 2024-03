Este jueves 21 de marzo se conmemora el Día Internacional del síndrome de Down. Esta condición genética la tienen, a nivel mundial, una de cada 1.000 personas. Si bien con el tiempo se ha ido visibilizando más, en San Juan, ¿se vive una situación de inclusión, con posibilidades de conseguir empleo formal? La historia de Tomás Menegazzo demuestra que sí y en sus palabras, todo eso lo pone muy contento.

“Tomi”, como lo dicen cariñosamente, tiene 23 años, no es de aquellas personas que se quedan quietas. Le gusta hacer y esforzarse, así lo demuestra con la vida que realiza. Hace tres años consiguió trabajo en la cafetería La Vene de Capital. “Acá me encargo de las mesas, servilletas, y ayuda en la bacha”, contó sonriente a DIARIO HUARPE.

Publicidad

Tomi junto a sus compañeros de trabajo de La Vene. (Fotos: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE).

Williams Pereira, de 33 años, es mozo y compañero de trabajo de Tomi desde hace casi dos años. En diálogo con este medio contó que tiene una muy buena relación con él. “Somos amigos y la gente lo trata bien, se lleva muy bien con los clientes. Es una persona proactiva, muy inteligente, él tiene conocimiento de todo lo que hacemos y específicamente de sus tareas”, contó el hombre que es de Venezuela y hace siete vive en San Juan.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El joven tiene tareas asignadas en su trabajo. (Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE).

“Dónde yo he trabajado siempre hubo una persona con discapacidad y eso está buenísimo, acá lo queremos muchísimo, siempre vamos a querer lo mejor para él, siga o no trabajando acá o en otro lado, siempre va a contar con nuestro apoyo”, cerró.

Disputando un partido de rugby vistiendo la camiseta Dinos XV. (Foto: gentileza).

Por otra parte, Tomás afirma que no le quedan barreras por saltar: egresó del secundario del Colegio Santo Domingo, con la promo 2019 a los 18 años, es peluquero, tiene su emprendimiento de frutos secos junto a su novia, denominado “Disfruta”, toca el teclado y practicó deportes como son el pádel, el rugby adaptado en Dinos XV, entrena en un gimnasio e incluso viajó a San Luis representando a San Juan en los Torneos Nacionales Paraecuestre.

La equitación también fue parte de las actividades deportivas que hizo. (Foto: gentileza).

Para Tomás, y para muchos jóvenes con Síndrome de Down o con otra discapacidad, el mensaje es claro: solo si los dejamos vivir, crecer y cometer errores, podrán alcanzar su máximo potencial. Cuando ellos hacen lo que les gusta, los apasiona, no hay nada más importante en el mundo. Tomás pone todo de sí para llegar a cada meta, para la que se prepara con esfuerzo y disciplina.

Publicidad

DisFruto, el emprendimiento que tiene junto a su novia. (Foto: gentileza).

Tomi no está solo y tiene un gran apoyo en su vida que es su familia. La misma está compuesta por su papá Federico Menegazzo, su mamá Gabriela Arancibia, y sus hermanos Ivo y Luz María. Estos cumplen un rol fundamental y relevante en los procesos de transición en la vida de Tomi.

La vida de Tomás es amplia y llena de actividades, con seres queridos que lo apoyan y lo bancan, por ello el joven de 23 siempre tiene una sonrisa en su rostro para afrontar cualquier desafío que la vida le ponga enfrente.

¿Qué es el cromosoma 21?

El cromosoma 21 es el causante de las características físicas y los desafíos del desarrollo que se puedan presentar. Si bien el Síndrome de Down no tiene tratamiento médico, porque no es una enfermedad en sí, sino que es una condición natural, hay niños que presentan patologías asociadas, a veces en mayor prevalencia. Son condiciones relacionadas con su alteración genética: cardiopatías congénitas, problemas auditivos o visuales, anomalías intestinales, neurológicas, endocrinas, etc.

Disputando un partido de rugby vistiendo la camiseta Dinos XV. (Foto: gentileza).

Las personas con trisomía 21 pueden y deben tener la posibilidad de hacer su aporte a la sociedad como cualquier otra, tener responsabilidades, tomar decisiones, capacitarse, formar pareja, tener amigos, vivir y viajar de manera autónoma. De esta forma, se logrará impulsarlas a una vida independiente y feliz.

Dato

¿Por qué el 21 de marzo se celebra el Día Internacional del Síndrome de Down? La razón es porque el 21 simboliza la trisomía del cromosoma 21, originaria del Síndrome de Down.